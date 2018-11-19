Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В магазине под Киевом вора застрелили из его же пистолета

Комментариев: 1
Тело погибшего злоумышленника направлено на проведение судебно-медицинской экспертизы для установления причин смерти.
У преступника было с собой два пистолета
У преступника было с собой два пистолета
kv.npu.gov.ua

В селе Стадница Тетиевского района Киевской области произошла попытка обокрасть магазин. В результате инцидента преступник получил смертельное ранение.

Об этом сообщил отдел коммуникации полиции области.

Отмечается, что около 03:00 на мобильный телефон хозяина местного магазина пришло СМС о срабатывании сигнализации в торговом помещении. Уже через несколько минут мужчина и его зять приехали на место.

Читай также: В Бердянске преступник подорвал себя гранатой и ранил троих полицейских

“Далее событие разворачивалась как в настоящем боевике. Навесной замок входной двери магазина был сорван. Владелец остался на улице, а его зять зашел в помещение. Там он обнаружил злоумышленника с оружием в руках. Молодой человек не растерялся и выхватил у вора пистолет. Однако он не подозревал, что у злоумышленника было и другое оружие. Убегая, нападающий начал стрелять. В ответ родственник владельца магазина, защищаясь, выстрелил. Пуля попала беглецу в область шеи“, - рассказали правоохранители.

Полицейские изъяли оружие и направили его на экспертизу, как и тело погибшего злоумышленника. Установлено, что этот мужчина ранее неоднократно имел проблемы с законом за совершение имущественных преступлений.

Зять хозяина магазина стрелял для самозащиты
Зять хозяина магазина стрелял для самозащиты
kv.npu.gov.ua

Как сообщалось 20 сентября, в Киеве убегавшего от полиции вора насмерть сбила машина.

 

Поделись:
Теги: ограбление, вор, Киевская область
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
vicinq    19.11.2018, 13:08
Оценка:  0
vicinq
От же ш зять с тестем придумали отмазку и куртки замшевых украл тоже три!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь