Как обезопасить себя от ДТП: Супрун дала ряд рекомендаций

По данным ВОЗ, ремни безопасности уменьшают риск смерти на переднем сиденье на 40-50%, на заднем сиденье - на 25-75%.

Всегда нужно придерживаться ПДД и вовремя менять летнюю резину на зимнюю npu.gov.ua

После Всемирного дня памяти жертв ДТП глава Минздрава напомнила украинцам о правилах, которые должны соблюдать водители, чтобы не попасть в ДТП.

Перечень рекомендаций и.о. министра здравоохранения Ульяна Супрун опубликовала на своей странице в Facebook.

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В Украине за девять месяцев 2018 года зафиксировано свыше 108 000 ДТП, в которых погибло 2 266 человек. Чтобы не попасть в эту печальную статистику и.о. главы Минздрава рекомендует украинцам использовать ремни безопасности.

По данным Супрун, в Украине ремни безопасности используют 23% автомобилистов, между тем, во Франции - это 99%, Чехии - 97%, Словении - 93%, Польше - 83 %. Пристегиваться в дороге - наиболее действенное средство защиты водителей и пассажиров. По данным ВОЗ, они уменьшают риск смерти на переднем сиденье на 40-50%, на заднем сиденье - на 25-75%.

Еще одним важнейшим правилом является соблюдение скоростного режима. Если автомобиль движется со скоростью менее 50 км/ч, риск гибели пешеходов составляет 20%, тогда как при 80 км/ч - почти 60%.

Кроме того, Минздрав рекомендует не пользоваться мобильным телефоном за рулем и приводит данные, что при скорости в 50 км/час водитель, отвлекаясь по крайней мере на 2 секунды на разговор по мобильному телефону или написание сообщения, проезжает вслепую 28 метров пути.

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Также и.о. министра напомнила, что не стоит садиться за руль в состоянии алкогольного опьянения, а детей в машине стоит перевозить в специальных автокреслах.

Кроме того, она порекомендовала всегда придерживаться ПДД и вовремя менять летнюю резину на зимнюю.

Как сообщалось 18 ноября, под Одессой женщину насмерть сбили сразу два авто, местные перекрыли трассу.