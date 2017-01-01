Экс-нардеп-коммунист возглавил "парламент ДНР"

Высокую должность у боевиков занял член запрещенной КПУ Владимир Бидевка.

Коммунист был депутатом в Раде до 2014 года скриншот

Бывший народный депутат от ныне запрещенной в Украине Коммунистической партии Владимир Бидевка стал “председателем“ так называемого “народного совета ДНР“.

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Об этом сообщает издание Новости Донбасса со ссылкой СМИ боевиков.

За кандидатуру коммуниста боевики на сборе отдали 99 голов из 100.

Бидевка родом из Макеевки Донецкой области. Долгое время он находился в Коммунистической партии Украины.

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С 2010 по 2012 год был депутатом Донецкого областного совета от КПУ. Также был секретарем Донецкого обкома партии и главным редактором газеты “Коммунист Донбасса“.

В 2012 году был избран народным депутатом Украины от КПУ (№18 в списке). В 2014 году сбежал в неподконтрольные территории.

Ранее, главу запрещенной в Украине Коммунистической партии Петра Симоненко заметили в аэропорту, где он “спешил на самолет в Москву“.