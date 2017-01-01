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ВСУ внедряют новую интеграционную платформу

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Теперь военные смогут на новом уровне осуществлять процессы общевойскового планирования и управления.
Интеграционная платформа Дельта
Интеграционная платформа Дельта
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В районе проведения Операции объединенных сил начали практическое внедрение интеграционной платформы Дельта. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС на своей странице в Facebook.

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Такое решение было принято по инициативе командующего объединенных сил Сергея Наева.

“Теперь военные смогут на новом уровне осуществлять процессы общевойскового планирования и управления. Интеграционная платформа Дельта применяет единый протокол информационного обмена, который принят в странах-членах НАТО“, - говорится в сообщении.

Напомним, 15 ноября на территории Киевского бронетанкового завода в пользование ВСУ состоялась передача 70 единиц вооружения и военной техники от концерна Укроборонпром и частного предприятия Украинская бронетехника.

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Теги: армия и вооружение, видео, донбасс, армия, военные, Украинская армия, ВСУ, армия Украины
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