ВСУ внедряют новую интеграционную платформу

Теперь военные смогут на новом уровне осуществлять процессы общевойскового планирования и управления.

В районе проведения Операции объединенных сил начали практическое внедрение интеграционной платформы Дельта. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС на своей странице в Facebook.

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Такое решение было принято по инициативе командующего объединенных сил Сергея Наева.

“Теперь военные смогут на новом уровне осуществлять процессы общевойскового планирования и управления. Интеграционная платформа Дельта применяет единый протокол информационного обмена, который принят в странах-членах НАТО“, - говорится в сообщении.

Напомним, 15 ноября на территории Киевского бронетанкового завода в пользование ВСУ состоялась передача 70 единиц вооружения и военной техники от концерна Укроборонпром и частного предприятия Украинская бронетехника.