В Харькове женщина обматерила чернокожих студенов

Иностранцы предложили "русской женщине" говорить на украинском языке, поскольку они находятся не в России.

Харьковчанка заявила, что только русские умеют так материться скриншот

В общественном транспорте Харькова произошел конфликт между местной жительницей и иностранными студентами.

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Об этом свидетельствует видео, опубликованное накануне в группе Харьков 1654 в Facebook.

Женщина начала оскорблять студентов, заявив, что если бы не они, то “в Украине СПИДа бы не было“.

Несмотря на агрессию по отношению к ним, иностранцы пытались вести себя сдержанно. Они сказали, что находятся в Украине, поэтому просят женщину говорить на государственном языке.

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“Это - Украина! Это не Россия! Ты меня слышишь? Говори по-украински, не по-русски. Я по-русски не понимаю! Я в Украине, говори по-украински, не русский язык“, - отвечает на украинском чернокожий парень.

“Косички тебе твои повыдергиваю. Я русская женщина. Потому что только русские умеют так материться!“, - сказала пассажирка.

Внимание, видео содержит нецензурную лексику!

Ранее в Киеве у одного из супермаркетов АТБ охрана избила мужчину за замечание.

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