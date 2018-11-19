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В Харькове женщина обматерила чернокожих студенов

Комментариев: 10
Иностранцы предложили "русской женщине" говорить на украинском языке, поскольку они находятся не в России.
Харьковчанка заявила, что только русские умеют так материться
Харьковчанка заявила, что только русские умеют так материться
скриншот

В общественном транспорте Харькова произошел конфликт между местной жительницей и иностранными студентами.

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Об этом свидетельствует видео, опубликованное накануне в группе Харьков 1654 в Facebook.

Женщина начала оскорблять студентов, заявив, что если бы не они, то “в Украине СПИДа бы не было“. 

Несмотря на агрессию по отношению к ним, иностранцы пытались вести себя сдержанно. Они сказали, что находятся в Украине, поэтому просят женщину говорить на государственном языке.

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“Это - Украина! Это не Россия! Ты меня слышишь? Говори по-украински, не по-русски. Я по-русски не понимаю! Я в Украине, говори по-украински, не русский язык“, - отвечает на украинском чернокожий парень.

“Косички тебе твои повыдергиваю. Я русская женщина. Потому что только русские умеют так материться!“, - сказала пассажирка.

Внимание, видео содержит нецензурную лексику!

Ранее в Киеве у одного из супермаркетов АТБ охрана избила мужчину за замечание.

А в селе Буймер Сумской области жестоко избили инвалида-переселенца из Донецка. Мужчина попал в больницу из-за того, что говорил на русском языке.

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Теги: Русский язык, Харьков, студенты, скандал, женщина, украинский язык
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Комментариев (10)
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ВосставшийИзБана    19.11.2018, 16:49
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Никто этой "русской женщине" не сказал, что если она так боится СПИДа, то детей своих надо так воспитывать, чтобы с неграми не трахались и чужими шприцами не кололись.
ВосставшийИзБана    19.11.2018, 16:42
Оценка:  +1
ВосставшийИзБана
Интересный город Харьков.
виджай    19.11.2018, 15:43
Оценка:  -3
виджай
пусть едет в Африку,и там права качает,а у нас по конституции и венецианской конвенции,говорить можно на каком угодно.
Peyot    19.11.2018, 15:52
Оценка:  0
Peyot
пусть едет к себе за поребрик и там на каком хочет говориит. А в Украине если человек просит говорить с ним на украинском потому что узком не понимает то нужно иметь уважение и говорить на украинском!
tulchanin    19.11.2018, 15:29
Оценка:  +2
tulchanin
Африканцы на русско-украинском требуют от русской говорить на украинском.... суровые будни украинского национализма =))))
А вообще, культурой ни одна сторона спора не отметилась... с обеих сторон быдло.
Колишній-східняк    19.11.2018, 15:29
Оценка:  +2
Колишній-східняк
У русских своя особая культура.
Peyot    19.11.2018, 15:29
Оценка:  +1
Peyot
Тролинг 80левла, ватообразной абезяны, Чернокожими студентами)))))
Фарабунда_Марти    19.11.2018, 15:22
Оценка:  +2
Фарабунда_Марти
Ого! Да это же настоящие афроукраинцы, давшие отпор упоротой ватнице! Они же даже по русски не розумеют! Ай да папуасы! )))
Irena    19.11.2018, 15:22
Оценка:  0
Irena
Вот студенты-иноземцы молодцы. На них вся надежда
Фарабунда_Марти    19.11.2018, 15:35
Оценка:  +2
Фарабунда_Марти
В чём? )))
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