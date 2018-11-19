Рабинович: Поведу Оппозиционную платформу – За життя на парламентские выборы – и мы победим

Несмотря на отказ участвовать в президентской гонке, Вадим Рабинович готов возглавить список объединенной оппозиции для участия в парламентской кампании и приглашает всех, кто разделяет взгляды объединения, в его ряды. Об этом он заявил в эфире своей авторской программы "Кто кому Рабинович" на телеканале "112 Украина".

"Все оппозиционные силы обязаны объединиться вокруг "Оппозиционной платформы – За життя" ради спасения страны. Все, кто готов работать для установления мира в Украине, выведения страны из экономического и межконфессионального кризиса, кто готов строить сильную, независимую и нейтральную Украину, "Швейцарию Восточной Европы", приглашаются в ряды платформы", – заявил политик.

Лидер партии "За життя" уточнил, что все политики, которые способны установить немедленный и окончательный мир в стране, уже являются членами новосозданной оппозиционной платформы.

"У нас в стране осталось немного людей, которые могут установить мир – и все они состоят в "Оппозиционной платформе – За життя". Только два потенциальных кандидата набирают на юго-востоке Украины большое количество голосов – это Вадим Рабинович и Юрий Бойко. Если я отказываюсь баллотироваться, то Юрий Бойко обязан на них идти, а мы обязаны его поддержать. Неважно, кто давно в политике, а кто нет... Важно то, сможем ли мы установить мир! Мне было нелегко отказаться от похода на выборы, но ситуация в стране такая, что любить Украину сегодня важнее, чем себя. Нужно оставить амбиции и сделать шаг назад!" – подчеркнул парламентарий.

По мнению народного депутата, претендент на президентский пост также должен предложить свой вариант решения экономического и религиозного кризиса в стране.

"Необходимо восстановить экономику. От правящей власти я не слышу внятной программы, только возгласы и крики. У нас, у партии "За життя", есть программа, и она – лучшая. Я бы с удовольствием ее привел в действие, будучи президентом. Также важен вопрос веры. Я в самых лучших отношениях уже много лет с главными иерархами украинских церквей. Я награжден высшими наградами разных конфессий, участвовал во многих благотворительных акциях. И когда меня спрашивают, что я сделал для страны – в том числе и в межконфессиональных вопросах, я предлагаю посмотреть на золоченые купола Владимирского собора. Я горд, что это я их позолотил. Я горд, что в Лавре я построил больницу. У меня за столом собирались представители разных религиозных направлений и нормально общались. Но сегодня православие политизировано – и стало одной из предвыборных "фишек" власти, раскалывая наше общество. Для того, чтобы быть арбитром, нужно быть православным, а я – иудей. Поэтому я уверен, что поступил мудро и честно, отказавшись идти в президенты", – резюмировал парламентарий.