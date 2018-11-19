УПЦ МП будет наказывать тех, кто пойдет на объединительный собор

Решение о наказании "нарушителей" будет принимать "священный синод в соответствии с церковными каноническими правилами".

Митрополит Бориспольский и Броварской Антоний сообщил, что УПЦ МП будет наказывать своих подчиненных, которые примет участие в объединительном соборе.

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Об этом сообщает Центр информации УПЦ в Facebook.

“Нашей церковью было принято соборное решение, которое обязательно для исполнения всеми верными Украинской православной церкви (МП). Это касается и епископата, и духовенства, и мирян. В этом решении сказано конкретно, что принимать участие в так называемом объединительном соборе никто из нас не может“, - сказал он.

Митрополит пояснил, что участие епископов в соборе будет оцениваться как “каноническое нарушение“, за которым “последует соответствующее дисциплинарное взыскание“.

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На вопрос, в чем будет состоять дисциплинарное взыскание и может ли оно быть в виде запрета на служение, Антоний сказал: “Решение примет священный синод в соответствии с церковными каноническими правилами“.

Напомним, 16 ноября предстоятель Украинской православной церкви Московского патриархата Онуфрий ответил на предложение для УПЦ МП стать частью поместной церкви и заявил, что заявил это приманка, на которую Московский патриархат “не клюет“.

Позднее, 19 ноября, во Вселенском патриархате сообщили, что объединительный собор украинских православных церквей совершится в декабре 2018 года.