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УПЦ МП будет наказывать тех, кто пойдет на объединительный собор

Комментариев: 7
Решение о наказании "нарушителей" будет принимать "священный синод в соответствии с церковными каноническими правилами".
Речь идет о дисциплинарном наказании
Речь идет о дисциплинарном наказании
facebook.com/church.information.center

Митрополит Бориспольский и Броварской Антоний сообщил, что УПЦ МП будет наказывать своих подчиненных, которые примет участие в объединительном соборе.

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Об этом сообщает Центр информации УПЦ в Facebook.

“Нашей церковью было принято соборное решение, которое обязательно для исполнения всеми верными Украинской православной церкви (МП). Это касается и епископата, и духовенства, и мирян. В этом решении сказано конкретно, что принимать участие в так называемом объединительном соборе никто из нас не может“, - сказал он.

Митрополит пояснил, что участие епископов в соборе будет оцениваться как “каноническое нарушение“, за которым “последует соответствующее дисциплинарное взыскание“.

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На вопрос, в чем будет состоять дисциплинарное взыскание и может ли оно быть в виде запрета на служение, Антоний сказал: “Решение примет священный синод в соответствии с церковными каноническими правилами“.

Напомним, 16 ноября предстоятель Украинской православной церкви Московского патриархата Онуфрий ответил на предложение для УПЦ МП стать частью поместной церкви и заявил, что заявил это приманка, на которую Московский патриархат “не клюет“.

Позднее, 19 ноября, во Вселенском патриархате сообщили, что объединительный собор украинских православных церквей совершится в декабре 2018 года.

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Теги: автокефалия, объединительный собор, поместная церковь, УПЦ МП, архиереи
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Комментариев (8)
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NYKITA    19.11.2018, 16:39
Оценка:  -2
NYKITA
Одно не понятно? Как УПЦ могла оказаться под Москвой.
Колишній-східняк    19.11.2018, 16:50
Оценка:  0
Колишній-східняк
Это длинная история. Поищи в Гугле.
realМовчанюк    19.11.2018, 16:36
Оценка:  0
realМовчанюк
поставят в угол на колени и лишат компота!
Колишній-східняк    19.11.2018, 15:31
Оценка:  +8
Колишній-східняк
В цепи, рвать ноздри и на дыбу. Читали уже...
Peyot    19.11.2018, 14:58
Оценка:  +7
Peyot
собирались бы и ехали за поребрик к себе на гундяевщину! ну или название смениет на каноническое - руская православная церковь!
Vasya_iz_Ivanovo    19.11.2018, 14:57
Оценка:  -8
Vasya_iz_Ivanovo
Не УПЦ МП, а УПЦ! Эх Бигмир, эх темнота!
Peyot    19.11.2018, 15:15
Оценка:  +7
Peyot
не УПЦ а РПЦ)))) У вас патриарх кто гундяев гундяев кто ? патриарх рпц...
Хитрый-Лис    19.11.2018, 14:57
Оценка:  +4
Хитрый-Лис
Ага и тоды паства перейдёт УКРАИНЕ.
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