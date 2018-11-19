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Евробляхеры блокировали таможню в Ровно: Произошла потасовка

Комментариев: 3
Люди протестуют против увеличения таможенных платежей.
Патрульные применили газ против протестующих
Патрульные применили газ против протестующих

В городе Ровно на улице Млиновской владельцы автомобилей на еврономерах заблокировали дорогу к таможне тремя машинами.

Об этом сообщает UA.Рівне.

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Около 60 человек, которые перегоняют авто на продажу из-за границы, протестовали против, как они считают, необоснованного увеличения таможенных платежей.

На место акции протеста прибыли три экипажа патрульной полиции. В ходе акции между патрульными и митингующими произошла потасовка.

По данным СМИ, руководитель патрульной полиции Сергей Мерчук распылил газовый баллончик.

Проезжая часть днем была заблокирована, участники акции пропустили только скорую помощь. Позже подъезды к зданию таможни разблокировали. Митингующих пригласили к руководству таможни для обсуждения тарифов на растаможу авто. 

Как сообщалось, 20 ноября “евробляхеры“ будут блокировать проезд во многих областях Украины, опубликована карта митингов.

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Теги: евробляха, протесты, таможня, Ровно
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Комментариев (3)
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Peyot    19.11.2018, 16:11
Оценка:  +3
Peyot
А чего вы таможенников там мучаете? Едьте митинговать под дома Пархаладзе с подачи котрого мы 20 лет пытаемся реанимировать дохлую лошать ЗАЗ и платин безумные пошлины за растаможку!
Мыкола    19.11.2018, 15:55
Оценка:  0
Мыкола
Хитрож-пость всегда отличало украинцев .Хоть чут-чуть, а надо надурить государство !
Peyot    19.11.2018, 16:30
Оценка:  +2
Peyot
что точно отличает вас руских от всех остальных народов мира так это неудержное желание всех обсерать. вот наозови хоть один народ который не обсератеся рускими? у вас же весь мир или хитрожопые или дибилы)))) Только потому что кото то умнее вас а кто то глупее))))))
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