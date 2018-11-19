Евробляхеры блокировали таможню в Ровно: Произошла потасовка

Люди протестуют против увеличения таможенных платежей.

В городе Ровно на улице Млиновской владельцы автомобилей на еврономерах заблокировали дорогу к таможне тремя машинами.

Об этом сообщает UA.Рівне.

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Около 60 человек, которые перегоняют авто на продажу из-за границы, протестовали против, как они считают, необоснованного увеличения таможенных платежей.

На место акции протеста прибыли три экипажа патрульной полиции. В ходе акции между патрульными и митингующими произошла потасовка.

По данным СМИ, руководитель патрульной полиции Сергей Мерчук распылил газовый баллончик.

Проезжая часть днем была заблокирована, участники акции пропустили только скорую помощь. Позже подъезды к зданию таможни разблокировали. Митингующих пригласили к руководству таможни для обсуждения тарифов на растаможу авто.

Как сообщалось, 20 ноября “евробляхеры“ будут блокировать проезд во многих областях Украины, опубликована карта митингов.