В Киеве СБУ задержала террориста ИГ, который торговал оружием

В съемной квартире террориста были найдены гранаты, оружие и символика Исламского государства.

Террорист в Украине скрывался от преследования на родине

В Киеве сотрудники СБУ задержали участника террористической организации Исламское государство, который входил в состав группы сбытк оружия и боеприпасов.

Как сообщает пресс-центр СБУ, задержанный находился в розыске у себя на родине (житель Центральной Азии) за участие в вооруженных конфликтах на территории других государств и за финансирование терроризма.

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Спецслужба установила, что преступники продали 2 пистолета и боеприпасы. В ходе проведения обысков по месту проживания у террористов обнаружили 4 гранаты Ф-1 и РГД-5, поддельные документы, символику Исламского государства и деньги от продажи оружия и боеприпасов.

Задержанному сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 263 УК (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и избрали меру пресечения в виде ареста.

Напомним, в апреле Служба безопасности Украины пресекла деятельность группировки, которая занималась выдачей поддельных украинских паспортов членам террористической группировки Исламское государство (ИГИЛ).

Позднее, на Донбассе на КПП Зайцево сотрудники СБУ задержали боевика ЛНР, который планировал отправиться воевать на Ближний Восток в составе российских наемный формирований.