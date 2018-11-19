Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Киеве СБУ задержала террориста ИГ, который торговал оружием

Комментариев: 1
В съемной квартире террориста были найдены гранаты, оружие и символика Исламского государства.
В Киеве СБУ задержала террориста ИГ, который торговал оружием
© ssu.gov.ua
Фото 1/5
  • Террорист в Украине скрывался от преследования на родине
  • Террорист в Украине скрывался от преследования на родине
  • Террорист в Украине скрывался от преследования на родине
  • Террорист в Украине скрывался от преследования на родине
  • Террорист в Украине скрывался от преследования на родине
В Киеве СБУ задержала террориста ИГ, который торговал оружием
Террорист в Украине скрывался от преследования на родине
Показать полный текст
Поделиться фотографией:
Реклама

В Киеве сотрудники СБУ задержали участника террористической организации Исламское государство, который входил в состав группы сбытк оружия и боеприпасов. 

Как сообщает пресс-центр СБУ, задержанный находился в розыске у себя на родине (житель Центральной Азии) за участие в вооруженных конфликтах на территории других государств и за финансирование терроризма.

Читай также: В Одессе изьяли 355 кг “боевого наркотика ИГИЛ“

Спецслужба установила, что преступники продали 2 пистолета и боеприпасы. В ходе проведения обысков по месту проживания у террористов обнаружили 4 гранаты Ф-1 и РГД-5, поддельные документы, символику Исламского государства и деньги от продажи оружия и боеприпасов.

Задержанному сообщили о подозрении по ч. 1 ст. 263 УК (незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами) и избрали меру пресечения в виде ареста.

Напомним, в апреле Служба безопасности Украины пресекла деятельность группировки, которая занималась выдачей поддельных украинских паспортов членам террористической группировки Исламское государство (ИГИЛ).

Позднее, на Донбассе на КПП Зайцево сотрудники СБУ задержали боевика ЛНР, который планировал отправиться воевать на Ближний Восток в составе российских наемный формирований.

Поделись:
Теги: СБУ, террорист, ИГ, Исламское государство, оружие
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
realМовчанюк    19.11.2018, 16:33
Оценка:  0
realМовчанюк
Как такое чмо проникает в Украину?!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь