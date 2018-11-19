Из николаевского аэропорта впервые за долгое время вылетел самолет

Тестовый полет был осуществлен успешно .

Утром, 19 ноября, из Николаевского международного аэропорта по маршруту Николаев-Киев-Николаев вылетел пассажирский турбовинтовой самолет Saab 340.

Об этом сообщает Преступности.НЕТ.

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Рейс был тестовым, для “привлечения аэропорта в общую систему авиаперевозок“. Директор аэропорта Федор Барна уточнил, что пробный полет был произведен успешно, что позволяет уже с 20 ноября “вступать в серьезные и конкретные переговоры с авиакомпаниями по поводу привлечения Николаевского аэропорта в общую систему регулярных авиаперевозок“.

На первый “пробный“ рейс были приглашены николаевские предприниматели и представители власти - мэр Александр Сенкевич и секретарь горсовета Татьяна Казакова, заместители главы ОГА Вячеслав Боня и Валентина Гайдаржи, советник главы ОГА Андрей Сенченко, заместитель главы облсовета Андрей Кротов, предприниматель Кирилл Ющишен.

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Также среди приглашенных были: директор Николаевского тепловозоремонтного завода Вячеслав Симченко, директор Южной судоремонтной компании Сергей Бурковец, исполняющий обязанности директора Службы автомобильных дорог Николаевской области Андрей Максименко, депутат Николаевского облсовета Геннадий Рубской.

Присутствующий на рейсе Кирилл Ющишен опубликовал на Facebook снимок с борта самолета.

Полет был выполнен на самолете SAAB-340 шведского производства. Сам полет до Киева длился час. Обратно рейс отправят сегодня вечером.

Ранее, директор международного аэропорта Николаев Федор Барна предложил сделать талисманом предприятия синюю белку.