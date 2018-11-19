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Наемники ЧВК Вагнера обратились в международный суд

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Наемники недовольный тем, что компания заключает "юридически ничтожные договоры, которые не регламентируют работу в условиях боевых действий".
Подразделения ЧВК воюют в многих регионах земного шара
Подразделения ЧВК воюют в многих регионах земного шара
скриншот

Наемники российской частной военной компании Вагнера обратились в международный суд с требованием возбудить дело против организаторов ЧВК и их помощников.

Об этом сообщает Радио Свобода со ссылкой на заявление председателя комитета Общероссийского офицерского собрания Евгения Шабаева.

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По словам Шабаева, обращение к прокурору международного уголовного суда Фату Бенсуда подписали 357 наемников из 52 регионов России, которые являются представителями 18 общероссийских и межрегиональных общественных организаций.

“Мы, граждане РФ, ветераны вооруженных сил и боевых действий, опираясь на статью 15 Римского устава Международного уголовного суда, просим возбудить расследование на основании изложенной ниже информации о преступлениях, подпадающих под юрисдикцию суда“, - говорится в обращении.

Наемники указывают, что компания заключает с бойцами “юридически ничтожные договора, которые не регламентируют работу в условиях боевых действий“.

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Авторы обращения также просят  возбудить дело в соответствии со статьей о “насильственном исчезновении людей“, поскольку “фактически гражданских лиц вводят в заблуждение и вывозят из страны постоянного проживания с целью незаконного использования в военных целях“.

Ветеранские организации также сообщают о больших потерях в составе ЧВК и прилагают соответствующий документ.

Напомним, 6 ноября сообщалось, что в Сирии в результате взрыва погибли шесть наемников российской частной военной компании Вагнера.

До этого, была информация, что в Йемен зашли российские наемники из частной военной компании.

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Теги: ЧВК Вагнера, наемники, международный суд
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Комментариев (2)
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Колишній-східняк    19.11.2018, 16:47
Оценка:  -1
Колишній-східняк
Пушечное мясо забродило и развонялось...
Peyot    19.11.2018, 16:40
Оценка:  +3
Peyot
клоуны подписались быть пушечным мясом в очредной росийской терористической групировке "вагинера" и чем то не довольны?)))))
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