Хищение $20 млн: Комитет Рады позволил снять неприкосновенность с Березкина

Комитет решил, что обвинения относительно нардепа не были достаточно обоснованы, хотя Луценко заявляет, что кредит холдинг Березкина получил при фиктивном залоге.

Регламентный комитет Верховной Рады поддержал представление Генеральной прокуратуры Украины о привлечении к уголовной ответственности народного депутата члена депутатской группы Воля народа Станислава Березкина.

Такое решение принял регламентный комитет на заседании 19 ноября, передает УП.

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Комитет разрешил привлечь к уголовной ответственности Березкина. Однако было решено, что обвинения относительно нардепа не были достаточно обоснованы, поэтому комитет не поддержал задержания и избрания меры пресечения в виде ареста нардепа.

По словам генерального прокурора Юрия Луценко, Березкин организовал схему хищения средств государственного Ощадбанка. В частности, под его руководством, в сговоре со служащими банка, холдинг нардепа завладел 20 миллионами долларов.

Луценко заявил, что кредит холдинг получил при фиктивном залоге - заемщик предложил в качестве залога договор о поставке тропического масла, чего в действительности не было.

Генпрокурор пояснил, что преступлением является не сам факт кредита, а подделка документов для его получения и непогашения. Однако, по словам Луценко, ближайшие родственники нардепа получили средства на такую же сумму.

Полученные средства вывели на счета швейцарских офшоров под видом выполнения поставки тропического масла и использовали для приобретения корпоративных прав предприятия.

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Эти корпоративные права затем распределили между сыном, дочерью народного депутата и его бывшим бизнес-партнером.

Также руководитель САП Назар Холодницкий уточнил, что дочь Березкина не выходит на связь и сейчас находится за границей.

Березкин на комитете отрицал фиктивность своей компании и заявил, что платил проценты по взятому кредиту. Также он заявил, что с 2016 года не является акционером компании.

Как сообщалось 26 октября, Соломенский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей и установил залог 5 млн гривен для сына депутата Верховной Рады Станислава Березкина Максима, который подозревается в причастности к хищению 20 млн долларов кредита Ощадбанка.