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Украина грозится выйти из Интерпола, если организацию возглавит Россия

Комментариев: 3
Аваков заявил, перспектива для агрессора России возглавить Интерпол - гибридная угроза для всего мира.
Аваков считает, что РФ злоупотребляет возможностями Интерпола
Аваков считает, что РФ злоупотребляет возможностями Интерпола
depositphotos.com

Украина планирует прекратить членство в Интерполе в случае избрания президентом представителя России.

Об этом министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил 19 ноября, перед днем ​​голосования, во время 87-й сессии Генеральной Ассамблеи Интерпола в Дубае, сообщает пресс-служба МВД.

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“Возможное президентство России в Интерполе - абсурдно, противоречит духу и целям организации. Украина рассмотрит вопрос о приостановлении членства в Интерполе, в случае избрания на пост президента Интерпола представителя России“, - подчеркнул Аваков.

По его словам, в случае, если доводы Украины, правозащитников и руководства других стран о невозможности избрания на должность представителя РФ не будут услышаны, то Украина будет рассматривать возможность приостановления членства в Интерполе.

Ранее Аваков подчеркивал, что перспектива для агрессора России возглавить Интерпол - гибридная угроза для всего мира.

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“Все мы хорошо знаем, как РФ злоупотребляет возможностями Интерпола для борьбы и преследования политических оппонентов. Не могу допустить мысли, что мы можем вернуться к трагической истории 1938 - 1945 годов, когда международной полицейской организацией руководили Гейндрих и Кальтенбруннер, а штаб-квартиру после аншлюса Австрии перенесли в Берлин“, - отмечал глава МВД Украины.

Напомним, французская полиция завершила расследование по делу об исчезновении бывшего главы Интерпола Мэна Хунвэя.

 

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Теги: Аваков, МВД, Россия, Интерпол, голосование
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Комментариев (3)
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Сергей    19.11.2018, 18:28
Оценка:  0
Сергей
И тогда , накравши миллиарды,можно спокойненько здрыснуть на красивые ггорные уютные курорты...
Негорро    19.11.2018, 17:54
Оценка:  -2
Негорро
На самом деле Авакян и прочая шоколадная мразота мечтают выйти из состава Интерпола по другой причине.Чтобы после смены власти всю эту шоколадную шваль не выдали Украине с помощью поисков Интерпола...
ummon    19.11.2018, 18:27
Оценка:  +3
ummon
'На самом деле Авакян и прочая шоколадная мразота'
лапоть, тебя кто на украинский форум звал со своим бредом?
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