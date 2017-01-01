Суд отпустил задержанных на взятке главу ГАСИ Циклинского и инспектора Вакуленко

Суд отпустил задержанных на взятке главу Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ) в Херсонской области Сергея Циклинского и главного инспектора этой же организации Владислава Вакуленко под залог.

Об этом пишет Багнет.

Так, в ходе заседания по избранию меры пресечения Циклинскому и Вакуленко оба они были отпущены под залог. Сумма залога на данный момент неизвестна.

Однако решение суда отпустить взяточников вызывает удивление, тем более, что Циклинский на момент задержания уже находился под следствием по подозрению в присвоении бюджетных средств. Так, принадлежащие ему ООО “Гес-Ойл“ его жене Дарье ЧП “Салена“ являются фигурантами уголовного дела, которые было открыто в этом году.

Как установило следствие, в 2017 году чиновники Областного фонда поддержки индивидуального строительства на селе совместно с предпринимателями разработали схему “отмывания“ бюджетных средств по программе “Собственный дом“.

В данный момент уголовное производство продолжают расследовать следователи Главного управления Нацполиции Херсонской области. Правоохранители уже провели выемку всех документов по факту присвоения бюджетных средств.

Отметим, что Сергей Циклинский установил своеобразный рекорд, попавшись на взятке спустя всего 21 день после назначения на должность. Примечательно, что рекомендован на занятие вакантного поста он был лично главой Херсонской облгосадминистрации Андреем Гордеевым.

Напомним, о задержании главы Херсонской ГАСИ 16 ноября сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко. По его информации, Циклинский, Вакуленко и неназванный руководитель частной компании вымогали и получили 4,5 тыс. долларов за согласование строительной документации. Задержание подозреваемых состоялось 15 ноября силами управления “К“ Службы безопасности Украины и Генпрокуратуры.