В Одессе упавшее дерево повредило 10 авто

Инцидент случился возле здания Государственной фискальной службы Украины в Одесской области.

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В Одессе на улице Семинарской в понедельник, 19 ноября, из-за дождя и сильного порывистого ветра дерево упало на автомобили.

Об этом сообщает Одессит .

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Было повреждено около десятка припаркованных машин. Из-за инцидента на проезжей части образовался затор. К счастью, никто из людей не пострадал.

Как сообщалось 7 ноября, в центре Одессы мужчина рухнул вместе с балконом.