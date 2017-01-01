Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Одессе упавшее дерево повредило 10 авто

Комментариев: 0
Инцидент случился возле здания Государственной фискальной службы Украины в Одесской области.
В Одессе упавшее дерево повредило 10 авто
© odessitua.com
Фото 1/6
  • Дерево упало на автомобили
  • Дерево упало на автомобили
  • Дерево упало на автомобили
  • Дерево упало на автомобили
  • Дерево упало на автомобили
В Одессе упавшее дерево повредило 10 авто
Дерево упало на автомобили
Показать полный текст
Поделиться фотографией:
Реклама

В Одессе на улице Семинарской в понедельник, 19 ноября, из-за дождя и сильного порывистого ветра дерево упало на автомобили.

Об этом сообщает Одессит.

Читай также: Под Харьковом грибника задавило упавшее дерево

Было повреждено около десятка припаркованных машин. Из-за инцидента на проезжей части образовался затор. К счастью, никто из людей не пострадал.

Как сообщалось 7 ноября, в центре Одессы мужчина рухнул вместе с балконом.

Поделись:
Теги: автомобили, Одесса, пробка, автомобиль
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь