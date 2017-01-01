В Одессе упавшее дерево повредило 10 авто
Инцидент случился возле здания Государственной фискальной службы Украины в Одесской области.
В Одессе упавшее дерево повредило 10 авто
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В Одессе упавшее дерево повредило 10 авто
Дерево упало на автомобили
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В Одессе на улице Семинарской в понедельник, 19 ноября, из-за дождя и сильного порывистого ветра дерево упало на автомобили.
Об этом сообщает
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Было повреждено около десятка припаркованных машин. Из-за инцидента на проезжей части образовался затор. К счастью, никто из людей не пострадал.
Как сообщалось 7 ноября, в центре Одессы мужчина рухнул вместе с балконом.