В Венгрии отрицают вызов посла на ковер в МИД Украины

Беседа, якобы, состоялась по инициативе венгерского посла, который сам пришел во внешнеполитическое ведомство Украины.

В Венгрии заявили, что встреча состоялась по инициативе венгерской стороны Getty Images

В Министерстве иностранных дел Венгрии заявили, что посла страны в Украине Иштвана Ийдярто не вызывали в МИД Украины. Беседа, которая состоялась 16 ноября, прошла по инициативе венгерской стороны. Об этом в понедельник, 19 ноября, заявил пресс-секретарь МИД Венгрии Тамаш Менцер, говорится в сообщении на сайте правительства Венгрии.

"Посол Венгрии провел переговоры в Министерстве иностранных дел Украины по инициативе Венгрии, его не вызывали", - заявил Менцер.

Также он добавил, что украинская сторона интересовалась последними заявлениями премьера Орбана. В ответ посол Венгрии заявил, что недавно украинская сторона неоднократно принимала меры, которые привели к ухудшению положения закарпатских венгров и дальнейшее ограничение их прав.

Напомним, в пятницу, 16 ноября,пресс-служба МИД сообщила, что посла Венгрии в Украине Иштвана Ийдярто вызвали в Министерство иностранных дел из-за заявления премьер-министра Виктора Орбана относительно отсутствия диалога с украинской властью.

Ранее Виктор Орбан заявил, что договоренности с действующим политическим руководством Украины для Венгрии не представляются возможными. Кроме этого, премьер-министр указал, что Украина - страна, "не имеющая обозримой перспективы вступления в НАТО или в ЕС".

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