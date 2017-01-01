Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Венгрии отрицают вызов посла на ковер в МИД Украины

Комментариев: 0
Беседа, якобы, состоялась по инициативе венгерского посла, который сам пришел во внешнеполитическое ведомство Украины.
В Венгрии заявили, что встреча состоялась по инициативе венгерской стороны
В Венгрии заявили, что встреча состоялась по инициативе венгерской стороны
Getty Images

В Министерстве иностранных дел Венгрии заявили, что посла страны в Украине Иштвана Ийдярто не вызывали в МИД Украины. Беседа, которая состоялась 16 ноября, прошла по инициативе венгерской стороны. Об этом в понедельник, 19 ноября, заявил пресс-секретарь МИД Венгрии Тамаш Менцер, говорится в сообщении на сайте правительства Венгрии.

"Посол Венгрии провел переговоры в Министерстве иностранных дел Украины по инициативе Венгрии, его не вызывали", - заявил Менцер.

Также он добавил, что украинская сторона интересовалась последними заявлениями премьера Орбана. В ответ посол Венгрии заявил, что недавно украинская сторона неоднократно принимала меры, которые привели к ухудшению положения закарпатских венгров и дальнейшее ограничение их прав.

Напомним, в пятницу, 16 ноября,пресс-служба МИД сообщила, что посла Венгрии в Украине Иштвана Ийдярто вызвали в Министерство иностранных дел из-за заявления премьер-министра Виктора Орбана относительно отсутствия диалога с украинской властью. 

Ранее Виктор Орбан заявил, что договоренности с действующим политическим руководством Украины для Венгрии не представляются возможными. Кроме этого, премьер-министр указал, что Украина - страна, "не имеющая обозримой перспективы вступления в НАТО или в ЕС".

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Венгрия, МИД Украины, посол, Виктор Орбан
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь