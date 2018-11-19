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Под Черниговом и в Днепре ограбили храмы УПЦ Московского патриархата

Комментариев: 2
Вблизи Чернигова и в Днепре неизвестные ограбили храмы Украинской православной церкви Московского патриархата.

Вблизи Чернигова в селе Скоренец Черниговского района неизвестные ограбили храм Казанской Божьей матери, который находится в подчинении Украинской православной церкви (Московского патриархата). Об этом в понедельник, 19 ноября, сообщает пресс-служба областной полиции.

Отмечено, что неизвестные проникли в храм, повредив металлопластиковое окно. Из храма злоумышленники похитили три иконы - Спаситель, Богородица и Спас нерукотворный. Сейчас устанавливается нанесенный ущерб. Полиция открыла уголовное производство по статье кража.

В то же время в Днепре ограбили Центральных храм в честь иконы Божией Матери Нечаянная радость. Злоумышленники трижды проникали на территорию и забрали ценные вещи.

В частности, по информации Нацполиции, неизвестные украли молитвенники, рясу, церковные ценности и личные вещи священнослужителей. Ценные вещи они сразу сдавали в ломбард, а потом возвращались "за новой партией".

Как сообщается, преступление зафиксировали камеры наблюдения, поэтому вскоре трех днепрян 34, 32 и 29 лет задержали. У них изъяли некоторые похищенные вещи и узнали, куда они сдали другие.

Известно, что всем мужчинам уже сообщили о подозрении. Выяснилось, что один из них был судимым, его поместили под стражу.

Ранее в Николаеве на улице Степовой в церкви евангельских христиан-баптистов Благодать Божья произошел пожар на площади 120 квадратных метров.

Также сообщалось, что в Харьковской области неизвестные злоумышленники ограбили храм Украинской автокефальной православной церкви.

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Теги: ограбление, видео, кража, храм, Чернигов, Днепр, УПЦ МП, храмы
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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Vasya_iz_Ivanovo    19.11.2018, 18:05
Оценка:  -1
Vasya_iz_Ivanovo
Задержанных тоже вынесут на руках? Ну как убийц Бузины?
ВосставшийИзБана    19.11.2018, 18:16
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Бузина - твой кумир?
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