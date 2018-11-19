ГПУ расследует получение нардепами компенсаций на жилье

Луценко не знает, как комитет Рады будет принимать решения по данным делам из-за конфликта интересов.

ГПУ заинтересовалась данными журналистов о компенсациях для нардепов, у кторых есть жилье в Киеве 112.ua

В ближайшее время генпрокурор Юрий Луценко может внести представления на народных депутатов, которые незаконно получает денежную компенсацию на жилье в Киеве. Об этом он сказал после заседания регламентного комитета Верховной Рады в понедельник, 19 ноября, сообщает Украинская правда.

"Я объявлю о представлениях, когда подпишу их после экспертизы юридического департамента. Однако раз я уже сегодня депутатам проанонсировал, то скажу и вам, что сегодня в ГПУ – и насколько я знаю, и в САП – есть материалы, по которым у нас будет достаточно сложная ситуация. Это более 20 народных депутатов, которые получают компенсацию за жилье, имея при этом жилье в Киеве и в зоне 30 километров", - сказал Луценко.

Он добавил, что со своей "депутатской жизни" помнит, что депутаты не самые бедные люди.

"(Те, кто берет незаконно компенсацию – ред.) входят фактически почти во все фракции. Поэтому как будет (собираться – ред.) кворум комитета с их необходимостью воздерживаться от голосования из-за конфликта интересов, находясь в одной фракции с фигурантом, мне трудно сказать. Придется ходить или по одному, или сразу выходить в зал Верховной Рады", - сказал Луценко.

Как сообщалось, сегодня комитет ВР поддержал представление Луценко на нардепа Станислава Березкина, которого подозревают в организации схемы по выводу 20 миллионов долларов из Ощадбанка.

Отметим, ранее СМИ выяснили, что компенсацию из бюджета за аренду жилья получают 170 народных депутатов, из которых 120 являются официальными миллионерами, а минимум 25 имеют жилье в столице или ближайшем пригороде.

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