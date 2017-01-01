Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Запорожье ученица ПТУ жестоко избила девушку

Комментариев: 0
Ученица 31 запорожского ПТУ напала на девушку и избила ее, а затем опубликовала в социальной сети видео с избиением.

В Запорожье ученица 31 профессионально-технического училища напала на девушку и избила ее. Происходившее попало в объектив камеры, сообщает в понедельник, 19 ноября, местное издание Gazeta.zp.ua.

Отмечено, что нападавшая вскоре опубликовала видео с избиением в своем Instagram.

Как видно из ролика, она била жертву по голове, повалила на землю и хватала за волосы.

Ранее в Днепре девушка-подросток избила школьницу на глазах других и заставила ее встать на колени.

Также сообщалось, что в с. Бердянка Зачепиловского района Харьковской области группа школьников на перемене избила 11-летнюю девочку.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Запорожье, видео, подростки, девушки, драка, избиение, ученики
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь