Под Ичней маршрутка столкнулась с КамАзом: десять пострадавших
В Черниговской области в результате столкновения маршрутки с прицепом грузовика пострадали 10 человек. Авария произошла накануне вечером в Ичнянском районе, сообщили в областной полиции в понедельник, 19 ноября.
Согласно сообщению, в аварию попала маршрутка сообщением Чернигов-Сокиринцы, которая столкнулась с прицепом автомобиля КамАз.
Cмотрите фотогалерею: Под Ичней маршрутка столкнулась с КамАзом: десять пострадавших
"Водитель грузовика не справился с управлением, из-за чего прицеп занесло на встречную полосу дороги. В результате ДТП девять пассажиров маршрутки обратились за помощью в больницу с травмами различной степени, у двоих из них - переломы и сотрясение мозга. Сам водитель госпитализирован в больницу с травмой ноги", - говорится в сообщении.
В Украине лицензию маршрутки можно проверить онлайн
Ранее в Черниговской области перевернулся пассажирский междугородний микроавтобус Чернигов – Киев - пять человек пострадали.
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