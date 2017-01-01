Под Ичней маршрутка столкнулась с КамАзом: десять пострадавших

В результате ДТП девять пассажиров маршрутки и водитель обратились за помощью в больницу с травмами различной степени.

В Черниговской области в результате столкновения маршрутки с прицепом грузовика пострадали 10 человек. Авария произошла накануне вечером в Ичнянском районе, сообщили в областной полиции в понедельник, 19 ноября.

Согласно сообщению, в аварию попала маршрутка сообщением Чернигов-Сокиринцы, которая столкнулась с прицепом автомобиля КамАз.

"Водитель грузовика не справился с управлением, из-за чего прицеп занесло на встречную полосу дороги. В результате ДТП девять пассажиров маршрутки обратились за помощью в больницу с травмами различной степени, у двоих из них - переломы и сотрясение мозга. Сам водитель госпитализирован в больницу с травмой ноги", - говорится в сообщении.

В Украине лицензию маршрутки можно проверить онлайн

Ранее в Черниговской области перевернулся пассажирский междугородний микроавтобус Чернигов – Киев - пять человек пострадали.

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