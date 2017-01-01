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В ГПУ допустили еще одно подозрение экс-главе ГФС Продану

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Следствие не исключает вручения нового подозрения бывшему исполняющему обязанности главы Государственной фискальной службы Мирославу Продану.
В НАБУ и САП есть обоснованные подозрения для объявления подозрения Продану
В НАБУ и САП есть обоснованные подозрения для объявления подозрения Продану
sfs.gov.ua

В Генеральной прокуратуре осталась часть материалов уголовного производства, где фигурирует бывший и. о. председателя Государственной фискальной службы Мирослав Продан, следствие не исключает вручения ему нового подозрения. Об этом заявил на брифинге в понедельник, 19 ноября, генпрокурор Юрий Луценко, сообщает УНН.

"В ГПУ осталась еще половина этого дела (которое касается экс-главы ГФС Продана - ред.). Уверен, что это еще не конец подозрениям этому и другим высокопоставленным чиновникам действующей власти", - подчеркнул Луценко.

При этом он отметил, что в САП и НАБУ есть обоснованные подозрения для объявления подозрения Продану.

Напомним, САП составила сообщение о подозрении бывшему и. о. председателя ГФС Мирославу Продану в незаконном обогащении. В частности, его подозревают в том, что он, будучи еще заместителем председателя ГФС, завладел более 89 млн грн, за которые приобрел две квартиры в элитной столичной новостройке стоимостью 6,7 млн грн; два дома в Турции стоимостью 78 млн грн; три автомобиля представительского класса, общей стоимостью 3,4 млн грн.

Также САП трижды вызывала Продана на допрос, поскольку предыдущие разы - 8 и 15 ноября - он не появился.

Как сообщалось, Продан подал заявление на увольнение в сентябре.

Также стало известно, что ГПУ открыла уголовное производство в отношении Продана.

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Теги: Генпрокуратура, Луценко, ГПУ, генпрокурор, подозрения, Продан, ГФС
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Источник: korrespondent.net

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