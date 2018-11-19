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В Одессу прибыли новые десантно-штурмовые катера

Комментариев: 3
На катера типа Кентавр будет установлено дополнительное оборудование и проведены испытания в море.
Катера готовят к госиспытаниям в море
Катера готовят к госиспытаниям в море
facebook.com/navy.mil.gov.ua
В Одессу в понедельник, 19 ноября, прибыли два десантно-штурмовых катера типа Кентавр, которые недавно спустил на воду киевский завод Кузница на Рыбальском. Об этом сообщает пресс-служба командования Военно-морских сил ВСУ.
 
 
"Для продолжения испытаний в Одессу прибыли новые десантно-штурмовые катера проекта 58503 (Кентавр). Здесь будут продолжены испытания новых боевых единиц, построенных ЧАО Завод Кузница на Рыбальском по заказу Министерства обороны Украины для ВМС ВС Украины", - отметил начальник Управления кораблестроения командования ВМС Украины Василий Радчук.

По его словам, катера осуществили успешный переход на собственных двигателях из Киева в Одессу, а теперь на них будет установлено дополнительное оборудование и организованы ходовые испытания в море и переход к стадии государственных испытаний.

Как подчеркнул Радчук, во время строительства катера прошли модернизацию: на них установлены некоторые новые системы, которые сейчас будут проходить проверку на функциональность как отдельно, так и в составе корабля.

Командовать обеими катерами будут недавние выпускники Одесского института Военно-морских сил.

Как сообщалось, торжественная церемония спуска на воду первого десантно-штурмового катера Кентавр состоялась 14 сентября в Киеве. Второй катер был спущен на воду 20 сентября.

Напомним, в конце сентября США передали ВМС Украины два патрульных катера береговой охраны класса Island.

 

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Теги: Одесса, судно, фото, корабли, ВМС Украины, флот, катер
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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Григорич    19.11.2018, 19:01
Оценка:  -1
Григорич
волна три балла и они уже не то что стрелять , в море выйти не смогут..
Gidnyk    19.11.2018, 19:00
Оценка:  -1
Gidnyk
Достижение, однако. Своим ходом дошли из Киева в Одессу. Практически кругосветка.
pochta-mail    19.11.2018, 18:54
Оценка:  +1
pochta-mail
ахрессор трепещет...
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