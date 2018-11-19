В Одессу прибыли новые десантно-штурмовые катера
По его словам, катера осуществили успешный переход на собственных двигателях из Киева в Одессу, а теперь на них будет установлено дополнительное оборудование и организованы ходовые испытания в море и переход к стадии государственных испытаний.
Как подчеркнул Радчук, во время строительства катера прошли модернизацию: на них установлены некоторые новые системы, которые сейчас будут проходить проверку на функциональность как отдельно, так и в составе корабля.
Командовать обеими катерами будут недавние выпускники Одесского института Военно-морских сил.
Cмотрите фотогалерею: В Одессу прибыли новые десантно-штурмовые катера
Как сообщалось, торжественная церемония спуска на воду первого десантно-штурмового катера Кентавр состоялась 14 сентября в Киеве. Второй катер был спущен на воду 20 сентября.
Напомним, в конце сентября США передали ВМС Украины два патрульных катера береговой охраны класса Island.
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