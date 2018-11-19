Подозреваемому в незаконном обогащении Омеляну вернули загранпаспорта

Действие меры пресечения закончилось 15 ноября и следствие не просило ее продлить. Сейчас министр и его адвокаты знакомятся с материалами дела.

Министру инфраструктуры Украины Владимир Омелян, которого подозревают в незаконном обогащении и декларировании недостоверной информации, вернули загранпаспорта, которые изымались в качестве меры пресечения. Об этом в понедельник, 19 ноября, Омелян заявил Украинской правде.

По его словам, действие меры пресечения, избранной судом для министра, завершилась 15 ноября. Выбрать новую следствие не просило.

"Я только сегодня забрал паспорта, потому что был физически в командировке... Для меня лично невыясненным остается вопрос, для чего было это все с помпой такой делать", – отметил Омелян.

Сейчас он и его адвокаты знакомятся с материалами дела.

Напомним, следствие установило факты внесения министром инфраструктуры недостоверных сведений в декларации. Так, в электронной декларации 2015 года стоимость незадекларированных министром активов, находящихся в собственности или пользовании, а также расходов составляла не менее 3,034 млн грн, в 2016 - более 8,024 млн грн.

Сам Омелян отрицает подозрения НАБУ в обогащении. Министр связывает расследование против него с делом бывшего депутата Николая Мартыненко.

В начале ноября сообщалось, что расследование дела против Омеляна завершено, после этого министру будет вручен обвинительный акт и дело передадут в суд.

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