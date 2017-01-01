Венгрия не будет блокировать участие Украины во встрече министров НАТО

Петер Сийярто заявил, что не возражает, если на встречу министров НАТО в декабре будут приглашены главы МИД Грузии и Украины.

Венгрия не будет препятствовать приглашению министров иностранных дел Украины и Грузии на встречу руководителей внешнеполитических ведомств стран НАТО. Однако, страна намерена и далее блокировать проведение заседаний Комиссии Украина-НАТО. Об этом заявил министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто, сообщает в понедельник, 19 ноября, Радио Свобода.

"Я могу согласиться с форматом встречи с представителем Украины на заседании министров иностранных дел НАТО, который будет похож на тот, который мы имели во время последнего саммита НАТО. Тогда были приглашены президенты Грузии и Украины. Мы не были против. И если на встречу министров НАТО в декабре будут приглашены главы МИД Грузии и Украины, мы тоже на это пойдем", - сказал он.

При этом Сийярто подчеркнул, что не согласен с призывом некоторых стран ЕС и НАТО считать языковой спор между Украиной и Венгрией двусторонней проблемой.

"Украина не только нарушает двусторонние соглашения, но и международные правила, включая свои обязательства перед НАТО. Мы отвергаем утверждение, что это следует воспринимать как двусторонний спор", - заявил председатель венгерского МИД, добавив, что за последний месяц Украина только ухудшила ситуацию ввиду отсутствия поправок к украинскому закону об образовании и нового закона о языке, принятый Верховной Радой.

По словам дипломата, Будапешт и в дальнейшем будет блокировать евроатлантическую интеграцию Украины.

Напомним, летом 2018 года Венгрия разблокировала саммит Украина-Грузия-НАТО. Однако, продолжала блокировать комиссию Украина-НАТО.

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