На Буковине обнаружили опасную болезнь

В Заставне Черновицкой области зафиксировали два случая бешенства: у собаки и крупного рогатого скота.

В Заставне бешенство обнаружили у собаки из открытых источников

В Черновицкой области на прошлой неделе зафиксировали два случая бешенства. Об этом со ссылкой на начальника областного управления Госпродпотребслужбы Александра Олександрюка сообщает в понедельник, 19 ноября, местное издание 0372.ua.

В частности, отмечено, что в Заставне опасную болезнь обнаружили у собаки, а в одном из сел этого района - у крупного рогатого скота.

"Основными переносчиками этой болезни являются лисы. На улице холодно, поэтому они все чаще наведываются к человеческим жилищам в поисках пищи, где могут покусать дворовую собаку. Сейчас уже есть договоренность с охотниками, которые вскоре начнут отстреливать лисиц", - рассказал Олександрюк.

По его словам, основными признаками болезни у собак являются агрессия, они становятся беспокойными, могут наброситься на хозяина, а затем начинают отказываться от воды.

Как сообщается, вакцина от бешенства в Черновицкой области есть, сейчас привиты уже 83 тысячи собак.

Известно также, что больные бешенством лисы не боятся людей, могут даже подходить близко и ластиться, а потом укусить.

Ранее в Харькове женщину укусила бешеная бездомная кошка. Диагноз лабораторно подтвержден.

Также сообщалось, что во Львовской области скончалась 68-летняя женщина, которая заболела бешенством после укуса собственной собаки. Это был первый случай заболевания человека бешенством в регионе за прошедшие 11 лет.

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