В Украине сократилось количество населения

В текущем году, по данным Госстата, на 100 умерших украинцев приходилось всего лишь 59 рожденных.

За девять месяцев численность украинцев сократилась на 165 тысяч Korrespondent.net

В течение января-сентября 2018 года численность населения Украины уменьшилась на 165,6 тысяч человек. Об этом в понедельник, 19 ноября, сообщается на сайте Государственной службы статистики.

Так, по оценке статистического ведомства, численность наличного населения в Украине на 1 октября 2018 года составила 42 220, 8 тысяч человек.

"Остается существенным превышение количества умерших над количеством рожденных: на 100 умерших - 59 рожденных", - отмечается в сообщении.

Напомним, с января по август численность наявного населения Украины за восемь месяцев (с января по август 2018 года) сократилась на 152,4 тысячи лиц.

Ранее сообщалось, что за семь месяцев текущего года население Украины сократилось на 138,3 тысячи лиц, а за весь прошлый год украинцев стало меньше на 198,1 тысячи человек.

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