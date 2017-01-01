Нападение на инкассаторов в Ирпене: суд арестовал подозреваемого

Защита будет обжаловать меру пресечения, поскольку прямых доказательств его участия в преступлении нет.

Суд избрал меру пресечения в виде содержания под стражей подозреваемому в причастности к ограблению инкассаторского автомобиля ПриватБанка в Ирпене Владимира Марчука. Соответствующее решение принял Ирпенский городской суд Киевской области в понедельник, 19 ноября.

Марчук будет под стражей на 60 суток в Киевском следственном изоляторе. "Одновременно следственный судья с избранием меры пресечения содержания под стражей определяет размер залога - 300 прожиточных минимумов граждан, то есть 528 тысяч гривен ", - говорится в постановлении суда.

Вынося такое решение, суд учел, что подозреваемый ранее был четырежды судим, в том числе за аналогичное преступление, не имеет постоянного места жительства в Ирпене, постоянного места работы, может оказывать давление на свидетелей. Также суд принял во внимание тот факт, что двое других подозреваемых в ограблении инкассаторского автомобиля не установлены и находятся на свободе.

После объявления решения адвокат Марчука в комментарии журналистам заявил, что мера пресечения будет обжаловано, поскольку прямых доказательств его участия в преступлении нет, а судом в ходе принятия решения была взята полностью позиция стороны обвинения.

Напомним, у инкассаторов ПриватБанка в Ирпене украли три миллиона гривен, а не 1,8 млн грн как сообщалось ранее.

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