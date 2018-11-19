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В Совете ЕС готовы ввести санкции из-за "выборов" в "ЛДНР" - Порошенко

Комментариев: 1
За нарушение Минских договоренностей и суверенитета Украины, по словам президента Украины, в ЕС готовы ввести санкции.
В ЕС готовы ввести санкции за незаконные "выборы" на Донбассе
В ЕС готовы ввести санкции за незаконные "выборы" на Донбассе
Reuters (архив)

Президент Петр Порошенко в понедельник, 19 ноября заявил, что Совет Евросоюза готов ввести дополнительные санкции из-за проведения "выборов" в "ЛНР" и "ДНР". Об этом он написал на своей странице в Twitter.

Он также отметил, что высоко ценит твердую позицию Совета ЕС по осуждению незаконных выборов на Донбассе.

Киев готовит пакет разноплановых санкций

Напомним, "выборы" в "ДНР" и "ЛНР" прошли 11 ноября. При этом Украина отказалась признать результаты голосования. Нелегитимными их назвали также в ЕС и США. В Москве проведение этих "выборов" назвали "необходимой в сегодняшних условиях мерой". Об этом заявлял полпред РФ в контактной группе по урегулированию на востоке Украины Борис Грызлов.

 

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Теги: ЕС, донбасс, Порошенко, санкции, выборы в ДНР и ЛНР
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Gidnyk    19.11.2018, 21:20
Оценка:  -1
Gidnyk
А, так это "по словам президента Украины". А что, в ЕС сами это озвучить не в состоянии?
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