В Киевской области за выходные замерзли шесть человек

Шесть человек погибли от переохлаждения в Киевской области за минувшие выходные, четверо из них - на остановках транспорта.

В Киевской области в течение минувших выходных зафиксировано шесть смертей от переохлаждения. Об этом в понедельник, 19 ноября, сообщает пресс-служба областной полиции.

"Шесть человек погибли от переохлаждения в Киевской области за минувшие выходные", - говорится в сообщении.

При этом отмечено, что четверо из них скончались на остановках общественного транспорта.

Ранее в Киеве три человека обратились в больницы с переохлаждением.

Напомним, в столице 14 ноября выпал первый снег.

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