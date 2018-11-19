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В Киевской области за выходные замерзли шесть человек

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Шесть человек погибли от переохлаждения в Киевской области за минувшие выходные, четверо из них - на остановках транспорта.
Четверо людей замерзли насмерть на остановках общественного транспорта
Четверо людей замерзли насмерть на остановках общественного транспорта
gurt.org.ua

В Киевской области в течение минувших выходных зафиксировано шесть смертей от переохлаждения. Об этом в понедельник, 19 ноября, сообщает пресс-служба областной полиции.

"Шесть человек погибли от переохлаждения в Киевской области за минувшие выходные", - говорится в сообщении.

При этом отмечено, что четверо из них скончались на остановках общественного транспорта.

Ранее в Киеве три человека обратились в больницы с переохлаждением.

Напомним, в столице 14 ноября выпал первый снег.

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Теги: смерть, Киевская область, гибель, морозы, остановка, Замерзание
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Da-Gabon    19.11.2018, 21:10
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Da-Gabon
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