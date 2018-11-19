В Киевской области за выходные замерзли шесть человек
Шесть человек погибли от переохлаждения в Киевской области за минувшие выходные, четверо из них - на остановках транспорта.
В Киевской области в течение минувших выходных зафиксировано шесть смертей от переохлаждения. Об этом в понедельник, 19 ноября, сообщает пресс-служба областной полиции.
"Шесть человек погибли от переохлаждения в Киевской области за минувшие выходные", - говорится в сообщении.
При этом отмечено, что четверо из них скончались на остановках общественного транспорта.
Ранее в Киеве три человека обратились в больницы с переохлаждением.
Напомним, в столице 14 ноября выпал первый снег.
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