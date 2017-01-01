В Citroen Berlingo загорелся моторный отсек. На момент приезда пожарных огонь перекинулся также в салон.

В Харькова в понедельник, 19 ноября, во время движения загорелся автомобиль. Об этом сообщает пресс-служба ГУ ГСЧС в Харьковской области.

"19 ноября в 12:00 на номер "101" поступило сообщение о пожаре, который произошел на проезжей части на улице Пушкинской напротив дома 88 в Харькове. Происшествие случилось во время движения автомобиля Citroen Berlingo (2008 года выпуска), в котором загорелся моторный отсек", – говорится в сообщении.

Отмечается, что водитель остановился и покинул салон автомобиля, а также вызвал спасателей.

"На момент прибытия спасателей огонь успел охватить не только моторный отсек, но и частично салон авто. Площадь пожара составляла около пяти квадратных метров", – говорится в сообщении.

В результате пожара пострадавших нет. Причина возникновения пожара выясняется.

Cмотрите фотогалерею: В центре Харькова на ходу загорелось авто

Похожий случай произошел в Харькове в августе на одном из центральных проспектов города. Водитель едва успел выскочить из горящего автомобиля.

Ранее на Набережно-Крещатицкой в Киеве на ходу загорелся автомобиль. Из-под капота автомобиля начал идти густой дым, а затем машина загорелась.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet