В Киевской области школьница выбросилась из многоэтажки

В Белой Церкви 14-летняя девочка выпрыгнула из окна балкона квартиры, расположенной на восьмом этаже многоэтажки.

В городе Белая Церковь Киевской области выпрыгнула с балкона восьмого этажа 14-летняя школьница. Об этом в понедельник, 19 ноября, сообщает пресс-служба областной полиции.

"14-летняя девочка выпрыгнула из окна балкона квартиры, расположенной на восьмом этаже многоэтажки. От полученных травм, несовместимых с жизнью, школьница скончалась до приезда скорой помощи", - говорится в сообщении.

По данным полиции, по месту жительства погибшей полицейские изъяли системный блок компьютера и мобильный телефон.

По данному факту открыто уголовное производство по статье умышленное убийство с дополнительной отметкой самоубийство. Работники полиции устанавливают все обстоятельства трагедии, ведется следствие.

Ранее в поселке городского типа Згуровка Киевской области в одном из колодцев в частном дворе было обнаружено тело местной жительницы.

Также сообщалось, что в Киеве в Оболонском районе девушка-подросток умерла после падения с пожарной вышки. Правоохранители рассматривают инцидент как самоубийство.

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