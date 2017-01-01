МИД: Нового посла Венгрии вызывали

В МИД назвали откровенной ложью заявление внешнеполитического ведомства Венгрии об обстоятельствах приглашения нового венгерского посла.

В Министерстве иностранных дел Украины назвали откровенной ложью заявление внешнеполитического ведомства Венгрии об обстоятельствах приглашения нового венгерского посла Иштвана Ийдярто. Об этом в понедельник, 19 ноября, сообщил заместитель главы МИД Украины Василий Боднар в Facebook.

Он отметил, что пытался сдержанно комментировать существующие проблемы, но "чашу дипломатического терпения переполнила откровенная ложь МИД Венгрии о вызове их посла".

Боднар отметил, что "посла Венгрии таки пригласили в МИД".

По словам украинского дипломата, посол Венгрии был приглашен в МИД Украины директором профильного департамента для демарша относительно деструктивных заявлений венгерского премьера Виктора Орбана. А то, что посол предварительно сам просился на встречу, "не влияет ни на содержание, ни на форму демарша".

"Послу Венгрии был выражен решительный протест в связи с заявлениями Орбана, отмечено на недопустимости вмешательства во внутренние дела Украины, в частности, в продолжающийся избирательный процесс. Посол с пониманием воспринял наши беспокойства. Никакого упоминания о "притеснениях венгров в Закарпатье" не было! Наоборот, было предложено сконцентрировать взаимодействие двух стран на практические взаимовыгодные направления", - сообщил Боднар.

Ранее пресс-секретарь МИД Венгрии Тамаш Менцер заявил, что посла Венгрии в Украине Иштвана Ийдярто не вызывали в украинский МИД - беседу, которая состоялась 16 ноября, инициировала венгерская сторона.

Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 15 ноября заявил, что договоренности с властью Украины невозможны. Как известно Венгрия блокирует заседания Комиссии Украина-НАТО из-за положения Закона об образовании о том, что языком образования в Украине является государственный, украинский язык, заявляя, что это нарушает право проживающих в Украине венгров на образование.

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