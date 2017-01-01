Итоги 19 ноября: Турецкий поток и ЕС об Азовском море
По итогам девяти месяцев в Украине сократилась численность населения
С января по сентябрь 2018 года численность населения Украины уменьшилась на 165,6 тысячи человек.
По оценке Госстата, наличное население в Украине на 1 октября 2018 года составило 42,22 миллиона человек.
В ЕС высказали обеспокоенность ситуацией в Азовском море
Глава европейской дипломатии Федерика Могерини по итогам заседания Совета ЕС заявила, что Брюссель планирует принять “целевые меры“ в ответ на действия РФ в Азовском море.
По ее словам, министры обеспокоены ситуацией в Азовском море, которая наносит вред не только украинской экономике, но и судам, которые ходят под флагами государств ЕС.
Венгрия заявила, что продолжит блокировать интеграцию Украины в ЕС
Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не будет препятствовать приглашению министров иностранных дел Украины и Грузии на встречу руководителей внешнеполитических ведомств стран НАТО.
Однако страна намерена и далее блокировать проведение заседаний Комиссии Украина-НАТО и евроатлантическую интеграцию Киева.
Глава МВД сообщил о возможном приостановлении членства Украины в Интерполе
Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что в случае избрания президентом Интерпола представителя России, Украина рассмотрит вопрос о приостановлении членства в организации.
По его мнению, возможное президентство РФ в Интерполе - абсурдно и противоречит духу и целям организации.
Путин и Эрдоган запустили Турецкий поток
Президенты Турции и России Раджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин запустили первую нитку газопровода Турецкий поток.
Российский лидер заявил, что Газпром завершает строительство глубоководной части новой газовой магистрали. Помимо нее должна быть достроена наземная часть по территории Турции.
В Японии арестовали главу Nissan и Renault
В Японии арестовали председателя совета директоров компании Nissan и Renault Карлоса Гона.
В Nissan Motor Co заявили, что Гон много лет занижал данные о личном доходе.