Итоги 19 ноября: Турецкий поток и ЕС об Азовском море

Читай о самых важных и интересных событиях, которые произошли в Украине и мире за минувшие сутки.

По итогам девяти месяцев в Украине сократилась численность населения

С января по сентябрь 2018 года численность населения Украины уменьшилась на 165,6 тысячи человек.

По оценке Госстата, наличное население в Украине на 1 октября 2018 года составило 42,22 миллиона человек.

В ЕС высказали обеспокоенность ситуацией в Азовском море

Глава европейской дипломатии Федерика Могерини по итогам заседания Совета ЕС заявила, что Брюссель планирует принять “целевые меры“ в ответ на действия РФ в Азовском море.

По ее словам, министры обеспокоены ситуацией в Азовском море, которая наносит вред не только украинской экономике, но и судам, которые ходят под флагами государств ЕС.

Венгрия заявила, что продолжит блокировать интеграцию Украины в ЕС

Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что Будапешт не будет препятствовать приглашению министров иностранных дел Украины и Грузии на встречу руководителей внешнеполитических ведомств стран НАТО.

Однако страна намерена и далее блокировать проведение заседаний Комиссии Украина-НАТО и евроатлантическую интеграцию Киева.

Глава МВД сообщил о возможном приостановлении членства Украины в Интерполе

Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что в случае избрания президентом Интерпола представителя России, Украина рассмотрит вопрос о приостановлении членства в организации.

По его мнению, возможное президентство РФ в Интерполе - абсурдно и противоречит духу и целям организации.

Путин и Эрдоган запустили Турецкий поток

Президенты Турции и России Раджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин запустили первую нитку газопровода Турецкий поток.

Российский лидер заявил, что Газпром завершает строительство глубоководной части новой газовой магистрали. Помимо нее должна быть достроена наземная часть по территории Турции.

В Японии арестовали главу Nissan и Renault

В Японии арестовали председателя совета директоров компании Nissan и Renault Карлоса Гона.

В Nissan Motor Co заявили, что Гон много лет занижал данные о личном доходе.