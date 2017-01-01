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Сутки в ООС: 21 обстрел, ранены три бойца

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По данным украинской разведки, ответным огнем три сепаратиста были убиты и еще четверо ранены.
Подразделения ВСУ адекватно отвечали на огонь противника
Подразделения ВСУ адекватно отвечали на огонь противника
mil.gov.uа

За минувшие сутки подразделения сепаратистов 21 раз открывали огонь по позициям ВСУ. Девять раз применилось вооружение, запрещенное Минскими договоренностями. Три украинских бойца получили ранения.

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Об этом говорится в утренней сводке пресс-центра штаба операции Объединенных сил.

Враг вел прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Так, из минометов 120-го калибра были обстреляня позиции Объединенных сил в районе населенного пункта Новотошковское, а по опорным пунктам у Крымского, Луганского и Водяного велся огонь из минометов калибра 82-мм. По защитникам Чермалыка и хутора Вильный применялись минометы обоих калибров.

“Так, за прошедшие сутки враг осуществлял обстрелы наших позиций в районах населенных пунктов Крымское, Желобок, Новотошковское, Свободный, Луганское, Майское, Авдеевка, Пески, Опытное, Степное, Березовое, Новомихайловка, Красногоровка, Новотроицкое, Чермалык, Павлополь, Водяное и Гнутово“, - говорится в сообщении.

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По данным украинской разведки, ответным огнем три сепаратиста были уничтожены и еще шестеро ранены.

“В течение текущих суток противник огневой активности не проявлял“, - добавили в штабе.

Напомним, 17 ноября в зоне проведения операции Объединенных сил в результате обстрела украинских позиций погиб Виталий Онуфрейчук, который был бойцом 128-й отдельной горно-штурмовой бригаде.

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Теги: ООС, Донбасс, война, сводки, боевики, ВСУ, обстрелы, раненые
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