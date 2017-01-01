Сутки в ООС: 21 обстрел, ранены три бойца

По данным украинской разведки, ответным огнем три сепаратиста были убиты и еще четверо ранены.

За минувшие сутки подразделения сепаратистов 21 раз открывали огонь по позициям ВСУ. Девять раз применилось вооружение, запрещенное Минскими договоренностями. Три украинских бойца получили ранения.

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Об этом говорится в утренней сводке пресс-центра штаба операции Объединенных сил.

Враг вел прицельный огонь из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия. Так, из минометов 120-го калибра были обстреляня позиции Объединенных сил в районе населенного пункта Новотошковское, а по опорным пунктам у Крымского, Луганского и Водяного велся огонь из минометов калибра 82-мм. По защитникам Чермалыка и хутора Вильный применялись минометы обоих калибров.

“Так, за прошедшие сутки враг осуществлял обстрелы наших позиций в районах населенных пунктов Крымское, Желобок, Новотошковское, Свободный, Луганское, Майское, Авдеевка, Пески, Опытное, Степное, Березовое, Новомихайловка, Красногоровка, Новотроицкое, Чермалык, Павлополь, Водяное и Гнутово“, - говорится в сообщении.

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По данным украинской разведки, ответным огнем три сепаратиста были уничтожены и еще шестеро ранены.

“В течение текущих суток противник огневой активности не проявлял“, - добавили в штабе.

Напомним, 17 ноября в зоне проведения операции Объединенных сил в результате обстрела украинских позиций погиб Виталий Онуфрейчук, который был бойцом 128-й отдельной горно-штурмовой бригаде.