Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В зоне ООС военные сбили беспилотник Орлан-10

Комментариев: 1
В штабе отмечают, что БПЛА вел разведку по маршруту Бахмут - Константиновка - Очеретино.
В зоне ООС военные сбили беспилотник Орлан-10
© facebook.com/pressjfo.news
Фото 1/4
  • Принадлежность БПЛА установили по обломкам, парашюту и номеру
  • Принадлежность БПЛА установили по обломкам, парашюту и номеру
  • Принадлежность БПЛА установили по обломкам, парашюту и номеру
  • Принадлежность БПЛА установили по обломкам, парашюту и номеру
В зоне ООС военные сбили беспилотник Орлан-10
Принадлежность БПЛА установили по обломкам, парашюту и номеру
Показать полный текст
Поделиться фотографией:
Реклама

В зоне проведения ООС бойцы ВСУ сбили очередной беспилотник российского производства. Об этом в Facebook сообщает штаб Операции объединенных сил.

Так, утром 19 ноября радиолокационными средствами был обнаружен БПЛА типа Орлан-10. По информации штаба, он вел разведку по маршруту Бахмут - Константиновка - Очеретино.

Читай также: Возле одной из военчастей сбили беспилотник, пилот пойман

“После подтверждения работы беспилотника радиолокационными средствами ПВО, около 12:20, цель была уничтожена огневым подразделением противовоздушной обороны Воздушных Сил ВСУ из состава Объединенных сил“, - говорится в сообщении.

Отмечается, что по обломкам и характерному парашюту и серийному номеру было установлено, что БПЛА российского производства.

Ранее стало известно, что Украина подписала договор о покупке одного турецкого комплекса беспилотных летательных аппаратов на сумму 69 миллионов долларов. 

Речь идет о боевых дронах Bayraktar TB2 производства компании Baykar Makina.

Поделись:
Теги: Донбасс, ООС, БПЛА, беспилотник, Орлан-10, армия РФ
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (1)
СтальнаяКрыса    20.11.2018, 09:54
Оценка:  -2
СтальнаяКрыса
Летом был на соревновании авиамоделистов радиоуправляемых самолётов. У тренера спросил может ли один самолёт к другому что либо перикрепить, сказали может. Надо пусть наши дроны подлетают к российским, крепят на них взрывное устройство, когда его будут принимать- взрыв, и несколько 200х боевиков.
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь