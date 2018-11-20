В зоне ООС военные сбили беспилотник Орлан-10

В штабе отмечают, что БПЛА вел разведку по маршруту Бахмут - Константиновка - Очеретино.

Принадлежность БПЛА установили по обломкам, парашюту и номеру

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В зоне проведения ООС бойцы ВСУ сбили очередной беспилотник российского производства. Об этом в Facebook сообщает штаб Операции объединенных сил.

Так, утром 19 ноября радиолокационными средствами был обнаружен БПЛА типа Орлан-10. По информации штаба, он вел разведку по маршруту Бахмут - Константиновка - Очеретино.

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“После подтверждения работы беспилотника радиолокационными средствами ПВО, около 12:20, цель была уничтожена огневым подразделением противовоздушной обороны Воздушных Сил ВСУ из состава Объединенных сил“, - говорится в сообщении.

Отмечается, что по обломкам и характерному парашюту и серийному номеру было установлено, что БПЛА российского производства.

Ранее стало известно, что Украина подписала договор о покупке одного турецкого комплекса беспилотных летательных аппаратов на сумму 69 миллионов долларов.

Речь идет о боевых дронах Bayraktar TB2 производства компании Baykar Makina.