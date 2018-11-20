У постпреда Украины при ОБСЕ брат кандидат на пост главы Интерпола

В МИД уже прокомментировали родственные связи и заявили, что работе и национальным интересам Украины это не вредит.

Постоянный представитель Украины при ОБСЕ Игорь Прокопчук является младшим родным братом Александра Прокопчука - экс-генерал-майора российской полиции и кандидата на должность главы Интерпола. Об этом сообщает издание Зеркало недели.

Постпред ОБСЕ 8,5 лет возглавляет постоянное представительство Украины при международных организациях в Вене и все это время находится в заграничной командировке. До своего назначения в Вену он был послом Украины в Литве.

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По информации ЗН, коллеги характеризуют Прокопчука-младшего как высококлассного профессионала, грамотного и дисциплинированного, не склонного публично обсуждать свои политические убеждения. При этом коллеги не замечали за ним пророссийских взглядов и утверждают, что Игоря Прокопчука ценят и уважают как в ОБСЕ (в Вене), так и в центральном аппарате МИД. Дипломаты отмечают, что он добросовестно отстаивает интересы Украины в ОБСЕ.

Коллеги постпреда однако выразили удивление в связи с тем, что в разгар конфликта между РФ и Украиной Прокопчук-младший отдавал детей в школу при посольстве РФ.

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“Украина должна быть бдительна во время назначений, но и осторожна при принятии решений об увольнении, чтобы не потерять профессионалов и истинных патриотов, чьим единственным темным пятном на биографии могут оказаться родственники за границей“, - заявил изданию один из собеседников.

Александр Прокопчук на данный момент является бывшим сотрудником МВД РФ и действующим вице-президентом международной уголовной полиции. Он также подозревается в тесных связях с российской разведкой и является одним из кандидатов на пост главы Интерпола вместо задержанного в Пекине Мэна Хунвея. Голосование состоится 21 ноября.

В то же время, в МИД Украины заявили, что родственные связи не повлияли на работу Прокопчука-младшего и не вредят национальным интересам страны.

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“Эта война разбросала по обе стороны линии фронта друзей, близких, родственников. Для многих это стало настоящей личной трагедией. Но каждый сам делает свой выбор и за него отвечает“, - отметили в МИД, передает Украинская правда.

В ведомстве также добавили, что за Игорем Прокопчуком не были замечены компрометирующие действия. “Его ежедневная самоотверженная работа в ОБСЕ говорит сама за себя и заслужила высокую оценку со стороны наших друзей и партнеров“, - добавили в МИД.

Напомним, 19 ноября министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что Украина планирует прекратить членство в Интерполе в случае избрания президентом представителя России.