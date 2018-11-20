Стало известно, где построят новый Днепровский аэропорт

Новый аэропорт города Днепр могут построить ближе к Запорожской области.

Новый аэропорт Днепра может быть построен не в самом областном центре, а на админгранице Днепропетровской и Запорожской областей - рядом с поселком Соленое.

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Об этом председатель Днепропетровского областного совета Глеб Прыгунов сообщил в Facebook, пишет Украинская правда.

Прыгунов рассказал, что на последнем совещании в Кабмине председатель бюджетного комитета Верховной Рады Андрей Павелко сообщил, что рабочее название аэропорта - Приднепровье и возвести его должны в Соленом.

“Строительство большого хаба на границе Днепропетровской и Запорожской областей, позволит объединить пассажиропотоки двух регионов“, - написал Прыгунов.

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Также он отметил, что сейчас планируется поправка в бюджете на выделение средств в размере 1 млрд. грн на строительство современного аэропорта в Днепре.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко во время своего визита в Днепр в мае, заявил, что город должен превратиться в настоящий воздушный хаб.