В Киеве начались масштабные учения спасательных служб

Командно-штабные учения спасательных служб продлятся в столице до 22 ноября.

В Киеве во вторник, 20 ноября, стартовали масштабные командно-штабные учения спасательных служб на случай возникновения чрезвычайных ситуаций в мирное время и в особый период.

Об этом говорится в сообщении КГГА.

В рамках учений, которые будут длиться до 22 ноября, участники отработают практические задачи на местах в разных районах Киева.

В КГГА предупреждают, что 20 ноября учения будут проводиться с возможным запуском электросирен в Оболонском районе и 21 ноября - в Днепровском и Деснянском районах.

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“Призываем жителей города не паниковать в случае передвижения по городу большого количества аварийной спасательной техники (к учениям будут привлечены более 50 единиц техники), включения сирены и с пониманием относиться к возможным неудобствам из-за практической отработки общегородских учений“, - говорится в сообщении КГГА.

Ранее в Киевской области прошли контрдиверсионные учения, в которых участвовали подразделения СБУ, Нацполиции, Нацгвардии, ГСЧС, ВСУ и органов государственной власти.

Как сообщалось, в сентябре под Буковелем бродили люди с автоматами.