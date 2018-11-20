За считанные минуты машина, переоборудована под автокофейню, была полностью охвачена огнем. Водитель не пострадал.

В Киеве на ходу загорелась автокофейня

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В Киеве на ходу загорелась автокофейня

В Киеве на улице Кирилловской возле Куреневского рынка на ходу загорелся автомобиль Citroen Berlingo, который был переоборудован под автокофейню. Об этом пишет Информатор.

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По словам очевидцев, автомобиль Citroen Berlingo двигался по улице Кирилловской в сторону проспекта Степана Бандеры. Когда машина проезжала возле Куреневского рынка, из-под капота авто начало вырываться пламя. За считанные минуты автомобиль был полностью охвачен огнем. Водитель успел выскочить из горящего авто и пытался спасти установленную в багажнике Citroen дорогую кофемашину, однако не смог открыть задние двери.

По предварительным данным, причиной пожара стал оторвавшийся топливный шланг. Бензин попал на горячие части двигателя и воспламенился.

Огонь практически полностью уничтожил автомобиль.

Напомним, 16 ноября в Шостке (Сумская область) сгорел автомобиль депутата городского совета, председателя фракции Социал-демократической партии (СДП) Олега Романовского.

Ранее, на станции Моквин в Ровненской области произошел пожар в пассажирском поезде.