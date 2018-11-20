Сенаторы США и евродепутат против российского главы Интерпола

Сенаторы считают, что Россия регулярно злоупотребляет Интерполом.

Сенаторы Америки настоятельно просят президента Дональда Трампа и генассамблею Интерпола проголосовать против назначения российского генерал-майора Александра Прокопчука на пост главы Международной организации уголовной полиции.

Заявление республиканцев Марко Рубио, Роджера Уикера и демократов Джина Шахина и Криса Кунса опубликовано на сайте Уикера.

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“Избрание новым президентом Интерпола генерал-майора Александра Прокопчука это все равно что сделать лису ответственной за курятник“, - отмечено в заявлении.

Сенаторы считают, что “Россия регулярно злоупотребляет Интерполом с целью сведения счетов и преследования политических оппонентов, диссидентов и журналистов“.

“Александр Прокопчук лично был вовлечен в эту стратегию запугивания, которая в конечном счете стремится ослабить демократические институты и укрепить авторитарный режим Путина“, - сказано в заявлении.

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Также, сенаторы уверены, что если президентом Генассамблеи Интерпола выберут Прокопчука, то он как и прежде будет “злоупотреблять красными уведомлениями Интерпола и блокировать усилия по проведению значимых реформ“.

“Кроме того, потенциальный доступ, который он получит к конфиденциальным данным правоохранительных органов, укрепит способность Кремля преследовать критиков, живущих за пределами России, и поможет другим авторитарным режимам, которые стремятся сделать то же самое. По этим причинам мы призываем всех 192 членов… голосовать против Прокопчука“, - отмечается в заявлении.

Такой же позиции придерживается и евродепутат Ребекка Хармс. Она считает, что страны Евросоюза должны будут выйти из Интерпола, если его возглавит россиянин.

Ранее, аналогичное мнение высказал старший научный сотрудник Атлантического совета Андерс Аслунд.

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“Я согласна с Аслундом: если вице-президент россиянин возглавит Интерпол, то страны ЕС должны будут покинуть Интерпол“, - написала Хармс в Twitter.

Напомним, постоянный представитель Украины при ОБСЕ Игорь Прокопчук является младшим родным братом Александра Прокопчука - экс-генерал-майора российской полиции и кандидата на должность главы Интерпола.

Также, Украина планирует прекратить членство в Интерполе в случае избрания президентом представителя России.