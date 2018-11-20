Под Черкассами школьницы засняли педофила

70-летний мужчина предлагал интим 12-летним девочкам, но полиция только предъявила предупреждение извращенцу.

В селе Великая Яблоновка Черкасской области 70-летний мужчина предлагал интим 12-летним девочкам. Однако, дети не растерялись и своими телефонами засняли на видео действия злоумышленника.

Об этом сообщает Обозреватель.

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Инцидент с приставаниями пожилого мужчины к школьницам произошел в прошлом месяце, однако родители девочки, к которой домогался мужчина, решили рассказать о происшествии только сейчас. Родные считают, что полиция должным образом не расследовала происшествие.

“На мое заявление участковый сказал, что мужчине вынесли предупреждение. Это как же? А если он начнет нападать на детей?“ - возмущается мать одной из школьниц.

Мать девочки рассказала подробности происшествия. Так , ее дочку с подружкой подозвал к себе 70-летний мужчина, житель села. Поначалу дети проигнорировали, но после подошли, поскольку подружка очень хотела котенка, а у мужчины были дома кошки.

“Во время разговора он начал хватать подружку за руку, попросил подержаться за ее половые органы... Говорил, придете и тихонько постучите в окно, я собак закрою, и вы меня будете удовлетворять, вы меня возбуждаете“, - рассказала мама школьницы.

Родители возмутились тем, что сотрудники правоохранительных органов надлежащим образом не отреагировали на ситуацию.

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Однако, на обращение журналистов правоохранители ответили, что по заявлению родителей девочек, которых к себе подзывал мужчина и вел себя “неадекватно“, открыто уголовное производство по ст. 156 Уголовного кодекса Украины - развращение несовершеннолетних, санкция статьи предусматривает до 8 лет лишения свободы.

Как сообщалось, в Харькове 9 октября местные жители поймали педофила, который пытался совершить развратные действия в отношении 12-летней девочки.