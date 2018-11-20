Министр МВД показал вертолеты Airbus Helicopters Н225, которые будут служить спасателям, Нацгвардии и Нацполиции.

Первые вертолеты должны поступить до конца текущего года

Аваков показал французские вертолеты, которые поступят в Украину

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Аваков показал французские вертолеты, которые поступят в Украину

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Министр внутренних дел Арсен Аваков показал французские вертолеты Airbus Helicopters Н225, которые передадут Украине для подразделений ГСЧС, Национальной гвардии и Национальной полиции.

Соответствующие фото он опубликовал в Twitter.

“Первые вертолеты для Украины Airubus Н225 Super puma - практически готовы! Наши французские партнеры завершают сборку, наладку и испытательные полеты“, - написал министр.

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Аваков также уточнил, что в декабре этого года первые вертолеты передадут Государственной службе по чрезвычайным ситуациям и Нацполиции.

Напомним, МВД Украины намерено приобрести 55 вертолетов франко-немецкой компании Airbus Helicopters для новой мобильной вертолетной службы.

В октябре Аваков заявил, что в Украине скоро начнут работу 15 вертолетных баз и центр обслуживания французских вертолетов Airbus Helicopters.