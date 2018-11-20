Член банды Гостомельских рэкетиров сбежал из суда - СМИ

Журналисты утверждают, что преступник "банально сбежал из суда да еще и надавал на дорогу тумаков" полицейским и скрылся на троллейбусе.

В начале осени полиция рапортовала о разоблачении организованной преступной группировки, которая по одной из версий могла действовать под покровительством главы поселкового совета Гостомеля Юрия Пилипко. Сразу же после задержания основных подозреваемых взяли под стражу, но очень скоро громкое задержание закончилось полным провалом усилий прокуратуры и полиции.

Об этом пишет Страна со ссылкой на свои источники в МВД.

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“В конце прошлой недели один из основных подозреваемых в участии в банде банально сбежал из суда да еще и надавал на дорогу тумаков сотрудникам Департамента внутренней безопасности Нацполиции“, - пишет издание.

Отмечается, что прокуратура поздно обратилась с ходатайством о продлении срока содержания под стажей для одного из подозреваемых - Виталия Черинского. Когда по часам срок содержания под стражей истек, конвой выпустил арестанта Черинского в зале суда, хотя рассмотрение ходатайства о продлении стражи судом еще не было завершено.

“Этим-то и воспользовался подозреваемый Черинский. Пока судья Печерского райсуда Киева Вита Бортницкая была в совещательной комнате, подозреваемый покинул зал на Крестовом переулке, 4, и, не дожидаясь решения следственной судьи, выбежал на улицу“, - сообщают источники издания в правоохранительных органах.

При этом сотрудники полиции и Департамента внутренней безопасности, осуществляющие оперативное сопровождение этого дела побежали за беглецом, догнали его на улице и попытались остановить, но он начал ожесточенно отбиваться.

По информации журналистов, помогали скрыться Черинскому неустановленные лица из “группы поддержки“.

“Они-то и отпинали полицейских ногами, когда подозреваемый вбежал в троллейбус и уехал“, - констатируется в публикации.

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По этому факту завели сразу два уголовных производства по ч.2 ст.342 УК и ч.2 ст.345 УК Украины-сопротивление сотрудникам правоохранительных органов и причинение сотрудникам правоохранительных органов телесных повреждений, так как при попытке остановить Черинского, оперативные работники ДВБ Нацполиции получили телесные повреждения различной степени тяжести.

Сейчас Черинский объявлен в розыск и продолжает скрываться от следствия.

Напомним,в сентябре Национальная полиция провела операцию по задержанию банды рэкетиров. По версии следователей, ОПГ сколотил глава Гостомельского поселкового совета Юрий Прилипко.