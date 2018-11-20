Билеты от 5 евро: Ryanair запустит новые рейсы из Украины

Стороны договорились, что в ближайшие годы компания инвестирует в Украину около 1,5 млрд евро.

Авиакомпания Ryanair объявила о новых рейсах из Украины, цена билетов - от пяти евро.

Об этом стало известно во время встречи президента Петра Порошенко с топ-менеджментом Ryanair, сообщает Украинская правда.

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Во время встречи было отмечено, что авиакомпания Ryanair осуществляет полеты из столичного Борисполя по 12 направлениям, со львовского аэропорта - по пяти направлениям.

“Министр инфраструктуры Владимир Омелян сказал мне, что билет можно купить за 5 евро, я зашел проверить на сайт - нашел за 9,99 евро. Это больше, но тоже неплохо!“, - сообщил Порошенко.

Стороны договорились, что в ближайшие годы компания инвестирует в Украину около 1,5 млрд евро.

Отметим, билеты по 5 евро из Киева в Лондон уже доступны на сайте Ryanair на отдельные даты.

Ryanair анонсировала новые рейсы из Украины ryanair.com

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Позже сегодня, 20 ноября, в 14:00 состоится совместная пресс-конференция министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна и коммерческого директора компании Ryanair Дэвида О'Брайана.

Крупнейший европейский лоукостер - ирландская авиакомпания Ryanair и венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air намерены существенно расширить свое присутствие в Украине, заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в эфире одного из телеканалов.

“Это впервые, когда два руководителя компаний Ryanair и Wizz Air в один и тот же день прибывают в страну, за рынок которой они конкурируют, и у нас будут очень плодотворные переговоры и встречи с президентом Украины о существенном расширении их присутствия в Украине. Они видят, что украинцы хотят летать“, - сказал министр.

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Омелян также напомнил о планах Wizz Air реализовать в Украине свой IT-центр и центр по обслуживанию самолетов, что позволит создать новые рабочие места для украинцев.

Напомним, из аэропортов Украины стартовали новые рейсы. Из них больше всего рейсов будет осуществлять лоукостер Ryanair - 12 из Киева и 5 со Львова.

Ранее, ирландская авиакомпания-лоукостер Ryanair отменила 250 рейсов в шести странах Европы из-за забастовки бортпроводников, которая продлится сутки.