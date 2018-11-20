Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Билеты от 5 евро: Ryanair запустит новые рейсы из Украины

Комментариев: 3
Стороны договорились, что в ближайшие годы компания инвестирует в Украину около 1,5 млрд евро.
Ryanair анонсировала новые рейсы из Украины
Ryanair анонсировала новые рейсы из Украины
EPA/UPG

Авиакомпания Ryanair объявила о новых рейсах из Украины, цена билетов - от пяти евро.

Об этом стало известно во время встречи президента Петра Порошенко с топ-менеджментом Ryanair, сообщает Украинская правда.

Читай также: Ryanair запустит восемь рейсов из Польши в Украину

Во время встречи было отмечено, что авиакомпания Ryanair осуществляет полеты из столичного Борисполя по 12 направлениям, со львовского аэропорта - по пяти направлениям.

“Министр инфраструктуры Владимир Омелян сказал мне, что билет можно купить за 5 евро, я зашел проверить на сайт - нашел за 9,99 евро. Это больше, но тоже неплохо!“, - сообщил Порошенко.

Стороны договорились, что в ближайшие годы компания инвестирует в Украину около 1,5 млрд евро.

Отметим, билеты по 5 евро из Киева в Лондон уже доступны на сайте Ryanair на отдельные даты.

 

Ryanair анонсировала новые рейсы из Украины
Ryanair анонсировала новые рейсы из Украины
ryanair.com

 

Читай также: Названы авиакомпании с самыми частыми задержками рейсов

Позже сегодня, 20 ноября, в 14:00 состоится совместная пресс-конференция министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна и коммерческого директора компании Ryanair Дэвида О'Брайана.

Крупнейший европейский лоукостер - ирландская авиакомпания Ryanair и венгерская бюджетная авиакомпания Wizz Air намерены существенно расширить свое присутствие в Украине, заявил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян в эфире одного из телеканалов.

“Это впервые, когда два руководителя компаний Ryanair и Wizz Air в один и тот же день прибывают в страну, за рынок которой они конкурируют, и у нас будут очень плодотворные переговоры и встречи с президентом Украины о существенном расширении их присутствия в Украине. Они видят, что украинцы хотят летать“, - сказал министр.

Читай также: Скандал с Ryanair: компания уволила экипаж из-за того, что те спали на полу

Омелян также напомнил о планах Wizz Air реализовать в Украине свой IT-центр и центр по обслуживанию самолетов, что позволит создать новые рабочие места для украинцев.

Напомним, из аэропортов Украины стартовали новые рейсы. Из них больше всего рейсов будет осуществлять лоукостер Ryanair - 12 из Киева и 5 со Львова. 

Ранее, ирландская авиакомпания-лоукостер Ryanair отменила 250 рейсов в шести странах Европы из-за забастовки бортпроводников, которая продлится сутки.

Поделись:
Теги: Украина, рейс, самолет, Ryanair, Омелян, Порошенко
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (3)
Отсортировать по дате Вниз
СтальнаяКрыса    20.11.2018, 13:28
Оценка:  0
СтальнаяКрыса
Удобно, заказываешь билеты у лоукостерных компаний, цепочкой на 5 рейсов. Потои грабишь банк и улетаешь. Пока опознют кто грабил, будешь в такой стране которая не выдаст. А из за запутанности рейса вряд ли найдут где находишся.Главное действовать самому или с хорошей женой.
alex-zol    20.11.2018, 12:29
Оценка:  -4
alex-zol
на клубнику летать будете))))))))
РухНС    20.11.2018, 12:55
Оценка:  +1
РухНС
Насобираешь, обязательно прилечу!
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь