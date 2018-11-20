Хищение $20 млн: Рада не сняла неприкосновенность с Березкина

Ранее в САП заявили, что народный депутат Березкин организовал хищение $20 млн у Ощадбанка, задержаны 10 человек.

Рада не дала согласие на привлечение к уголовной ответственности депутата pravda.com.ua

Верховная Рада Украины во вторник, 20 ноября, не поддержала представление генпрокурора Юрия Луценко на привлечение к уголовной ответственности народного депутата Станислава Березкина (Воля народа).

За принятие решения проголосовали 160 депутатов при необходимых 226, передает Цензор.НЕТ.

Перед голосованием глава комитета Павел Пинзеник пояснил мотивацию решений комитета, которые были приняты в понедельник.

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Напомним, по делу о присвоении средств Ощадбанка правоохранители задерживали сына Березкина Максима. 26 октября, Соломенский районный суд Киева избрал меру пресечения в виде содержания под стражей и установил залог 5 млн гривен для сына депутата Верховной Рады Станислава Березкина Максима, который подозревается в причастности к хищению 20 млн долларов кредита Ощадбанка. Впоследствии суд отпустил его под залог в 5 млн гривен.

Всего по делу были задержаны 10 человек, которым сообщено о подозрении и избраны меры пресечения. Все они вышли под залог.

Следствие считает, что в сентябре 2013 - январе 2014 бенефициары Креатива в сговоре со служащими АО Ощадбанк, ООО ЗМЖ, работниками ПАО Креатив Групп и ООО Кредитное Брокерское Агентство завладели 20 млн долларов.

Банк заключил с Креатив договор на 20 млн кредита, хотя имеется обеспечение позволяло выдать кредит на 7 млн.

Березкин с сыном были учредителями холдинга Креатив, о котором сообщило следствие.

Его подозревают в совершении преступлений, предусмотренных ч.3 ст.27 (виды соучастников), ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением), ч.3 ст.209 (легализация (отмывание) денежных средств и иного имущества, приобретенных преступным путем) и ч.1 ст.366 (служебный подлог) УК Украины.

В частности, по ч.3 ст.27 УК Березкин выступает организатором преступления.