В Мелитополе водитель такси изнасиловал пассажирку

Инцидент произошел около четырех часов утра.

Жительница Мелитополя обратилась в полицию с заявлением о том, что водитель такси изнасиловал ее в лесопарке.

Об этом во вторник, 20 ноября, сообщает РИА Мелитополь.

Отмечается, что инцидент произошел еще 16 ноября, около четырех часов утра. Женщина утверждает, что ранее не была знакома с водителем. К половому акту он ее принудил с применением физического насилия.

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Правоохранители открыли уголовное производство, назначили ряд экспертиз. Однако, позже заявительница предоставила в полицию письменное заявление, в котором просила прекратить досудебное расследование по данному факту.

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