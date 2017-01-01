Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Мелитополе водитель такси изнасиловал пассажирку

Комментариев: 0
Инцидент произошел около четырех часов утра.
Таксиста обвинили в изнасиловании
Таксиста обвинили в изнасиловании
depositphotos.com

Жительница Мелитополя обратилась в полицию с заявлением о том, что водитель такси изнасиловал ее в лесопарке.

Об этом во вторник, 20 ноября, сообщает РИА Мелитополь.

Отмечается, что инцидент произошел еще 16 ноября, около четырех часов утра. Женщина утверждает, что ранее не была знакома с водителем. К половому акту он ее принудил с применением физического насилия.

Читай также: Туризм автостопом: в зоне ЧАЭС двое мужчин изнасиловали иностранку

Правоохранители открыли уголовное производство, назначили ряд экспертиз. Однако, позже заявительница предоставила в полицию письменное заявление, в котором просила прекратить досудебное расследование по данному факту.

Как сообщалось, в мае в Москве таксист пытался изнасиловать Мисс грудь Беларуси..

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Мелитополь, такси, изнасилование, Запорожская область
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Мы в соцсетях
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь