Украина может остаться без питьевой воды - водоканалы

Износ сетей, сооружений и оборудования систем водоснабжения и водоотведения в Украине составляет более 50%, .

Кабинет министров исключил из проекта государственного бюджета на 2019 год средства, предусмотренные для финансирования программы Питьевая вода Украины, которая была принята на поддержку отрасли водоснабжения еще в 2011 году. Об этом говорится в сообщении Ассоциации Укрводоканалэкология на странице в Facebook.

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Согласно сообщению, законом было предусмотрено финансирование этой программы на сумму около 3 млрд грн из государственного бюджета. Но за все предыдущие годы было выделено всего 208 млн грн, утверждает ассоциация.

“По состоянию на сегодняшний день износ сетей, сооружений и оборудования систем водоснабжения и водоотведения в Украине составляет более 50%, значительно увеличилось количество аварий и потерь воды. При таких условиях предприятиям отрасли очень трудно обеспечивать предоставление качественных услуг“, - говорится в сообщении.

Ситуацию осложняет тот факт, что предприятиям отрасли не возмещено около 2,5 млрд грн разницы в тарифах, отмечают в ассоциации. Также выросли цены на электроэнергию, реагенты, горючее, почти вдвое выросли налоги.

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По подсчетам экспертов, для реконструкции предприятий водоснабжения и водоотведения Украины необходимо около $40 млрд, утверждает Укрводоканалэкология.

“Если не принять срочных мер для поддержки сложного водопроводно-канализационного хозяйства, уже в ближайшем будущем можно поставить под угрозу предоставление в Украине услуг централизованного водоснабжения и водоотведения“, - отметили в ассоциации.

Ранее сообщалось, что в Киеве выросли цены на холодную воду. Так, новый тариф на централизованное снабжение холодной водой теперь составляет 10,092 грн с НДС за 1 куб. м; централизованное водоотведение - 9,504 грн с НДС за 1 куб. м.