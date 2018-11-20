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Украина может остаться без питьевой воды - водоканалы

Комментариев: 3
Износ сетей, сооружений и оборудования систем водоснабжения и водоотведения в Украине составляет более 50%, .
Для восстановления сетей необходимо около $40 млрд
Для восстановления сетей необходимо около $40 млрд
depositphotos.com

Кабинет министров исключил из проекта государственного бюджета на 2019 год средства, предусмотренные для финансирования программы Питьевая вода Украины, которая была принята на поддержку отрасли водоснабжения еще в 2011 году. Об этом говорится в сообщении Ассоциации Укрводоканалэкология на странице в Facebook.

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Согласно сообщению, законом было предусмотрено финансирование этой программы на сумму около 3 млрд грн из государственного бюджета. Но за все предыдущие годы было выделено всего 208 млн грн, утверждает ассоциация.

“По состоянию на сегодняшний день износ сетей, сооружений и оборудования систем водоснабжения и водоотведения в Украине составляет более 50%, значительно увеличилось количество аварий и потерь воды. При таких условиях предприятиям отрасли очень трудно обеспечивать предоставление качественных услуг“, - говорится в сообщении.

Ситуацию осложняет тот факт, что предприятиям отрасли не возмещено около 2,5 млрд грн разницы в тарифах, отмечают в ассоциации. Также выросли цены на электроэнергию, реагенты, горючее, почти вдвое выросли налоги.

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По подсчетам экспертов, для реконструкции предприятий водоснабжения и водоотведения Украины необходимо около $40 млрд, утверждает Укрводоканалэкология.

“Если не принять срочных мер для поддержки сложного водопроводно-канализационного хозяйства, уже в ближайшем будущем можно поставить под угрозу предоставление в Украине услуг централизованного водоснабжения и водоотведения“, - отметили в ассоциации.

Ранее сообщалось, что в Киеве выросли цены на холодную воду. Так, новый тариф на централизованное снабжение холодной водой теперь составляет 10,092 грн с НДС за 1 куб. м; централизованное водоотведение - 9,504 грн с НДС за 1 куб. м. 

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Теги: Украина, вода, питьевая вода, авария водопровода
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Комментариев (3)
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виджай    20.11.2018, 13:17
Оценка:  0
виджай
за воду в Куеве,я бы и рубля не дал...до того она говённая...
Woodbrother    20.11.2018, 13:28
Оценка:  +2
Woodbrother
Своим рубелем в Киеве можете разве что в сортире подтереться.
Курилы-Япония    20.11.2018, 13:16
Оценка:  +3
Курилы-Япония
В связи с повышением тарифов "качество" воды станет хуже.
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