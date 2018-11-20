Днепр и Харьков засыпало снегом
В Харькове и области снегопад начался около 3:00. В то же время в Днепре наблюдается мокрый снег и сильный ветер.
Днепр и Харьков засыпало снегом
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Днепр и Харьков засыпало снегом
Снегопады продолжатся до конца недели
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Днепр накрыл снегопад. Снег идет еще с ночи. Об этом во вторник, 20 ноября, сообщает Depo.Днепр.
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В городе наблюдается мокрый снег и сильный ветер. На дорогах образовалась снежная каша.
Также снегом засыпало Харьков и Харьковскую область.
На уборку снега с дорог было выведено 57 единиц специальной техники.
Напомним, 19 ноября в Одессе из-за непогоды образовались масштабные пробки, а один из пляжей буквально смыло волнами.