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Днепр и Харьков засыпало снегом

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В Харькове и области снегопад начался около 3:00. В то же время в Днепре наблюдается мокрый снег и сильный ветер.
Днепр и Харьков засыпало снегом
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  • Снегопады продолжатся до конца недели
Днепр и Харьков засыпало снегом
Снегопады продолжатся до конца недели
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Днепр накрыл снегопад. Снег идет еще с ночи. Об этом во вторник, 20 ноября, сообщает Depo.Днепр.

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В городе наблюдается мокрый снег и сильный ветер. На дорогах образовалась снежная каша.

Также снегом засыпало Харьков и Харьковскую область.

На уборку снега с дорог было выведено 57 единиц специальной техники.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В Днепре наступила зима!!!

Допис, поширений Яночка (@yannina2511)

Напомним, 19 ноября в Одессе из-за непогоды образовались масштабные пробки, а один из пляжей буквально смыло волнами.

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Теги: Харьков, снегопады, фото, снег, Днепр, снегопад
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