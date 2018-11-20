Днепр и Харьков засыпало снегом

В Харькове и области снегопад начался около 3:00. В то же время в Днепре наблюдается мокрый снег и сильный ветер.

Днепр и Харьков засыпало снегом © соцсеть Фото 1 /7











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Корреспондент