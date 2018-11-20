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Новинский: За сотрудничество с властью Бойко и Левочкин исключены из "Оппозиционного Блока"

Комментариев: 6
Новинский: За сотрудничество с властью Бойко и Левочкин исключены из "Оппозиционного Блока"

 "Сопредседателем нашей фракции Юрием Бойко было подписано соглашение о сотрудничестве и о создании так называемой платформы "За життя - Оппозиционная платформа" вместе с Вадимом Рабиновичем, на которое он, Бойко, не имел абсолютно никаких оснований. У него не было полномочий. Ему никаких полномочий не давал ни политсовет нашей партии, ни съезд" об этом сегодня на брифинге в Верховной Раде заявил народный депутат фракции "Оппозиционный блок" Вадим Новинский.

Как сообщил политик, этот вопрос был рассмотрен сегодня на заседании его фракции. И фракция большинством голосов – 22 человека – не поддержала Юрия Бойко в его действиях.

"Так же фракция обратилась к политсовету нашей партии с требованием как можно быстрее созвать съезд с обсуждением этих вопросов и ситуации в партии. За то, что Юрий Бойко и Сергей Левочкин нарушили устав, за сотрудничество с властью и за предательство интересов наших избирателей они были исключены из нашей фракции", отметил Новинский и добавил, что с сегодняшнего дня Юрий Бойко и Сергей Левочкин не являются членами  фракции "Оппозиционный блок"

Политик также опровергнул информацию о том, что Бойко и Левочкин сами подали заявление.

Отвечая на вопрос журналистов "За кем останется бренд "Оппозиционного Блока", Новинский ответил: "Бренд "Оппозиционного Блока" останется за десятками тысяч членов партии "Оппозиционный Блок". Ни о каком расколе в партии не может идти речь". 

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Комментариев (6)
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pisniar    20.11.2018, 13:30
Оценка:  0
pisniar
Значить і з нардепів вигнати?
Курилы-Япония    20.11.2018, 13:19
Оценка:  +2
Курилы-Япония
РЫГИ бывшими не бывают! Врет новуся!
Ехидный    20.11.2018, 13:17
Оценка:  +3
Ехидный
То ли пауки в банке, то ли крысы на корабле
alex-zol    20.11.2018, 13:03
Оценка:  -4
alex-zol
две петины "торпеды", вылетели.
Курилы-Япония    20.11.2018, 13:18
Оценка:  +2
Курилы-Япония
В каком месте они "Петины"?
Hutinpuy    20.11.2018, 13:22
Оценка:  +1
Hutinpuy
Зато вовиных осталась целая куча, радуйся
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