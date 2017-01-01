СМИ: Задержанный руководитель Херсонской ГАСИ Циклинский тесно связан с главой ведомства Кудрявцевым

Задержанный на взятке руководитель Государственной архитектурно-строительной инспекции (ГАСИ) в Херсонской области Сергей Циклинский является креатурой главы ведомства Алексея Кудрявцева. Об этом пишут Экономические Новости со ссылкой на “Коррупцию.инфо“ со ссылкой на источники в правоохранительных органа.

Примечательно, что рекомендован на занятие вакантного поста Циклинский был лично главой Херсонской облгосадминистрации Андреем Гордеевым. По данным следствия, именно Кудрявцев и Гордеев стоят не только за назначением Циклинского главой Херсонской ГАСИ, но и за его деятельностью на этом посту.

Согласно данным источников, при аресте Сергея Циклинского сотрудники Службы безопасности Украины и Генпрокуратуры обнаружили на его телефоне переписку с Алексеем Кудрявцевым и Андреем Гордеевым. Переписка имеет компрометирующее ее участников содержание, однако подробности ее пока не раскрываются.

Отметим, что Сергей Циклинский установил своеобразный рекорд, попавшись на взятке спустя всего 21 день после назначения на должность.

Напомним, о задержании главы Херсонской ГАСИ 16 ноября сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко. По его информации, Циклинский, главный инспектор ГАСИ в Херсонской области Владислав Вакуленко, а также неназванный руководитель частной компании вымогали и получили 4,5 тыс. долларов за согласование строительной документации. Задержание подозреваемых состоялось 15 ноября силами управления “К“ СБУ и Генпрокуратуры.

